İsrail'in alıkoyduğu AP Milletvekili Camara yarın Ürdün'e gönderilecek

İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu üyelerinden Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Fransız Milletvekili Melissa Camara'nın yarın Ürdün'e gönderileceği belirtildi.

Camara'nın ekibinden yapılan açıklamada, 72 saati aşkın süredir Ketziot Hapishanesi'nde tutulan Camara'nın, yarın Ürdün'e gönderileceği bilgisi paylaşıldı.

"Camara'nın İsrail makamları tarafından yasa dışı şekilde kaçırıldığı" vurgulanan açıklamada, Camara'nın, Ürdün'e gönderilecek olmasının ailesi, yakınları ve ekibi için büyük bir rahatlama kaynağı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Camara'nın Fransa'ya en iyi şartlarda en kısa sürede varmasının umulduğu kaydedildi.

Camara, Gazze'ye insani yardım taşımayı hedefleyen Özgürlük Filosu Koalisyonu'na katılmıştı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu

İtalya’dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition), Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak için 30 ülkeden 140'tan fazla kişiyi taşıyan 1 gemi ve 8 tekneyle Mısır açıklarına ulaşmıştı.

Çoğunluğunu doktor, sağlıkçı ve basın mensuplarının oluşturduğu filoya 8 Ekim’de sabaha doğru İsrail ordusu saldırdı.

Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili mesafede uluslararası sularda saldırıya uğrayan filodaki yolcular İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkondu.

İsrail ordusu, 1 Ekim akşamında Küresel Sumud Filosu'na da saldırarak gemilerdeki yolcuları alıkoymuş, "sınır dışı" işlemlerinin ardından yüzlerce aktivistin tamamına yakını ülkelerine dönmüştü.

