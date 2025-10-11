BIST 10.720
Endonezya, Gazze'de varılan ateşkesten memnun

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de ateşkese varılmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Endonezya Dışişleri Bakanlığından, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkese ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Ateşkesin memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, "düşmanlıkların kalıcı sona ermesi" temennisinde bulunuldu.

Endonezya'nın, ABD, Mısır, Katar ve Türkiye tarafından yürütülen arabuluculuk çabalarını takdirle karşıladığı kaydedilerek, ateşkes anlaşmasının tüm hükümlerinin iyi niyetle uygulanması gerektiğinin altı çizildi.

İnsani yardıma erişimin "derhal ve geniş çapta" sağlanması gerektiği vurgulanarak, Endonezya'nın Gazze'nin yeniden inşası sürecini aktif desteklemeye hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, Endonezya'nın uluslararası topluma yönelik, Filistin'deki barış sürecini iki devletli çözüm temelinde yeniden başlatmak ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukuka uygun, bağımsız ve egemen Filistin Devletinin kurulmasını sağlamak için bu ivmeyi yakalama çağrısına yer verildi.

İsrail ordusu, Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkesin dün yerel saatle 12.00'de devreye girdiğini duyurmuştu.

