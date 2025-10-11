BIST 10.720
İlber Ortaylı'dan korkutan açıklama

Uzun süredir tedavi gördüğü bir rahatsızlıktan dolayı geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan ünlü tarihçi İlber Ortaylı, sağlık durumuna ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Türkiye'nin önde gelen tarihçi ve akademisyenlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ortaylı, "İtiraf etmeliyim ki, bu yaşadığım rahatsızlık önceki sıkıntılarıma hiç benzemeyecek kadar ağır geçti" dedi.

Bu nedenle Haliç Kongre Merkezi'ndeki, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Şehir Hastanesi'ndeki etkinliklere katılamadığını belirten Ortaylı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki doktorlarımın tavsiyesi üzerine, bu hafta sonu gerçekleşecek Kocaeli Kitap Fuarı'ndaki buluşmamızı da iptal etmek zorunda kaldım.

Uzun yolculukları yapacak ve sizlerin karşısına çıkacak gücüm şu an için yok. Ayrıca bir süre izole bir yaşam sürmem gerekiyor. 

Anlayışla karşıladığınız, güzel sözlerinizle bana şifa dilediğiniz için hepinize gönülden teşekkür ederim."

