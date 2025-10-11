BIST 10.720
DOLAR 41,83
EURO 48,62
ALTIN 5.404,54
HABER /  GÜNCEL

Sakarya’da şehit olan jandarmalar memleketlerine uğurlandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde trafik kazasında şehit olan jandarma astsubay kıdemli çavuşlar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz için Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törende Vali İlhami Aktaş ve protokol üyeleri, şehitlerin ailelerine taziyelerini iletti. Cenazeler, Tacettin Gün için Bursa’ya, Hakkı Eryılmaz için ise Manisa’ya gönderildi.

Abone ol

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde trafik kazasında şehit olan 2 jandarma personeli Kocaeli'den memleketlerine uğurlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafik kazasında şehit olan jandarma astsubay kıdemli çavuşlar Tacettin Gün (39) ve Hakkı Eryılmaz (28) için Cengiz Topel Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Vali İlhami Aktaş ve beraberindeki protokol üyeleri, şehitlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Ardından şehit Tacettin Gün'ün cenazesi tören mangası eşliğinde uçağa konularak baba ocağı Bursa'ya, Hakkı Eryılmaz'ın cenazesi ise Manisa'ya gönderildi.

İlgili Haberler
Sakarya'da trafik kazası! 2 jandarma personeli şehit oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Hamas'tan açıklama: Dış müdahaleyi reddediyoruz
Hamas'tan açıklama: Dış müdahaleyi reddediyoruz
Mansur Yavaş için soruşturma izni istendi
Mansur Yavaş için soruşturma izni istendi
Milli maç öncesi Uğurcan Çakır'dan sakatlık açıklaması
Milli maç öncesi Uğurcan Çakır'dan sakatlık açıklaması
Meteoroloji uyardı! O ilde sıcaklıklar 15 derece düşecek
Meteoroloji uyardı! O ilde sıcaklıklar 15 derece düşecek
Azerbaycan'dan Gazze açıklaması
Azerbaycan'dan Gazze açıklaması
ABD'de askeri mühimmat tesisinde patlama
ABD'de askeri mühimmat tesisinde patlama
HÜRJET'ten büyük başarı! 300'üncü test uçuşu
HÜRJET'ten büyük başarı! 300'üncü test uçuşu
Fenerbahçe'nin güncel borcu belli oldu
Fenerbahçe'nin güncel borcu belli oldu
Bartın’da şiddetli yağış heyelana yol açtı
Bartın’da şiddetli yağış heyelana yol açtı
Sahte diploma soruşturmasında 23 tutuklama
Sahte diploma soruşturmasında 23 tutuklama
İzmir’deki elektrik faciasında 30 sanığa hapis cezası
İzmir’deki elektrik faciasında 30 sanığa hapis cezası
Nobel Barış Ödülü sahibi Machado’nun İsrail sözleri gündem oldu
Nobel Barış Ödülü sahibi Machado’nun İsrail sözleri gündem oldu