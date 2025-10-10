BIST 10.720
Meteoroloji uyardı! O ilde sıcaklıklar 15 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11-12 Ekim hafta sonunda Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3-6 derece altında seyredeceğini açıkladı. Marmara ve İç Anadolu’da yağışlı sistem etkili olurken, Karadeniz’de kuvvetli sağanak bekleniyor ve ani sel riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporuna göre, 11-12 Ekim hafta sonunda Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredecek.

Marmara ve İç Anadolu’da yağışlı sistem etkili olurken, Karadeniz’de kuvvetli sağanak bekleniyor. Uzmanlar, ani sel ve su baskını riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İSTANBUL’DA SAĞANAK VE SERT RÜZGAR

Cumartesi günü İstanbul’un kuzey ilçelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış bekleniyor. Sıcaklık gündüz 19-20 derece civarında olacak.

Pazar günü rüzgarın etkisini artırmasıyla birlikte hava serinleyecek, sıcaklık 17 dereceye kadar düşecek. 

ANKARA’DA SICAKLIK 15 DERECEYE GERİLİYOR

Başkentte gece sıcaklıkları 7 dereceye kadar inecek. Cumartesi günü yerel sağanaklar etkili olacak, pazar günü ise bulutlu bir hava hakim olacak. Uzmanlar, sabah saatlerinde sis ve pus hadiselerine karşı uyarıda bulundu.

İZMİR HAFTA SONUNU KURU GEÇİRECEK

Ege Bölgesi genelinde yağış beklenmezken, İzmir’de cumartesi ve pazar günü parçalı bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklığı gündüz 23-24 derece civarında seyredecek, gece 13 dereceye kadar düşecek.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU’DA YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinde pazar günü kuvvetli sağanak beklediğini duyurdu.

Doğu Anadolu’nun doğusunda ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde ise aralıklı yağışlar görülecek. Yağışlı sistemin pazar akşamından itibaren yurdu terk etmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR 4-5 GÜN DÜŞÜK SEYREDECEK

Uzmanlar, hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin altında kalacağını, özellikle iç ve yüksek kesimlerde gece don riskinin görülebileceğini bildirdi.

