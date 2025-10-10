Hakan Fidan: Irak’tan petrol sevkiyatı yeniden başladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile yaptığı ortak basın toplantısında Kalkınma Yolu Projesi’nin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek projeye tam destek verdiklerini söyledi. Fidan, Türkiye ile Irak arasında su sorununun çözümü için ortak bir çalışma komitesi kurulduğunu ve son aşamaya yaklaşıldığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile birlikte canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Kalkınma Yolu Projesi bir an önce hayata geçmeli. Projeye tam destek veriyoruz.

Biliyorsunuz iki sene önce Sayın Sudani ile ortak bir mekanizmada mutabık kalmıştık su sorununun çözülmesiyle ilgili. Irak ile Türkiye arasında Irak'taki su dağıtım sistem başta olmak üzere bu konuda ortak bir çalışma komitesi kuruldu. Irak'taki su dağıtım sisteminin ıslah edilmesi için proje bazlı ele alındı. Temennimiz inşallah bu sistemi oluşturmada son aşamaya yaklaştık. Islak ile ilgili projelerin hayata geçmesi.

İki ülke bu konuda birbirine güvenerek çalışma oluşturdular. Bunu devam ettireceğiz.

Irak'tan 27 Eylül'de yeniden petrol sevkiyatına başlandı.

SORU-CEVAP

72 saat içerisinde ateşkesin ilk aşaması uygulanacak. Rehineleri ve tutukluların değişimleri yapılacak. Bu sırada insani yardımların girmesi, birliklerin çekilmesi birinci planın esas maddelerini oluşturmakta. Biz uluslararası toplum olarak neler yapabiliriz? Bu anlaşmanın bir kazaya uğramadan yürümesi önemli. İsrail tarafından savaşı tekrar başlatacak bir hususun gelmemesi gerekiyor. Türkiye olarak farkındalığı artırmaya devam edeceğiz. Bu birinci aşama hayata geçerken bir sonraki aşamaların durmaması çok önemli. İkinci aşama Gazze'nin yönetilme meselesi. Bu sürekli yoğunlaşmamız gereken bir konu.

Özgürlük filosundaki kardeşlerimizi de kurtardık. Türkiye'nin ortaya koyduğu bu çaba sadece vatandaşlarımız için değildi, Cumhurbaşkanımız tüm aktivistleri aynı değerde bulmakta.