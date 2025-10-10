Bayrampaşa'da başkanvekili seçimi yenilenecek

Bayrampaşa'da yeni bir gelişme yaşandı. Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimi iptal edildi. Mahkeme, CHP'li İbrahim Kahraman'ın kurayla kazandığı seçime AK Parti'nin itirazını kabul etti.

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği Meclis Üyelerinin iradesi açık bir şekilde gasp edilmişti. Yargı kararını verdi.

Bayrampaşa'da AK Parti'nin oylamaya yaptığı itiraz kabul edildi ve İstanbul 8. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulmasına hükmetti. AK Parti’nin oylarının hukuksuz olarak geçersiz sayıldığından dolayı Başkan Vekilliği seçimi tekrarlanacak.

Ayrıca mahkemenin açıkladığı kararda; tarafsızlık, eşitlik ve adalet ilkesine vurgu yapılarak mevcut seçimi yöneten Meclis Başkan Vekili aynı zamanda Belediye Başkan Vekili adayı İbrahim Kahraman’ın seçimi yönetemeyeceğine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Birinci turda Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın 19 oya karşı 18 oyla önde çıkmıştı. İkinci turda CHP’li Meclis Üyeleri tarafından mühürlenen zarflarda “yanlış yere mühür basıldı” gerekçesiyle, Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın’ın bir oyu geçersiz sayılmıştı. Üçüncü turda, “İbrahim Akın” yazısında “r” harfi eksik olduğu gerekçesiyle bir oy geçersiz sayılmıştı. Son turda İbrahim Akın’a verilen oy, isminin yanındaki basit bir çizik gerekçe gösterilerek kanuna aykırı olarak iptal edilmişti.

Aynı turda CHP adayı İbrahim Kahraman’ın isminin yazılı olduğu pusulada ilk önce ‘Akın’ olarak yazılan yazının karalanarak ‘Kahraman’a çevrilmesine rağmen bu oy geçerli kabul edilmişti. Bu açık çifte standart sonucunda seçim 18-18 eşit gösterilmişti ve kura yoluyla CHP adayı “kazandı” ilan edilmişti.

Cumhur İttifakı, itirazları o gün meclis tutanaklarına geçirmişti ve “geçerli oyu geçersiz, geçersiz oyu geçerli sayma” işlemlerine karşı İstanbul İdare Mahkemesi’nde idari işlemin iptali davası açılmıştı.