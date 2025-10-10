BIST 10.694
DOLAR 41,82
EURO 48,37
ALTIN 5.356,92
HABER /  GÜNCEL

Bugün hesaplara yatacak! Bakan Yumaklı açıkladı

Bugün hesaplara yatacak! Bakan Yumaklı açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Bakan Yumaklı, 320,6 milyon lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bilgisini paylaştı.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 320,6 milyon lira destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üreticilerin emeği, alın teri ve toprağın bereketi için destekleri sürdürdüklerini belirten Yumaklı, "320,6 milyon lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, kırsal kalkınma yatırım desteği için 290 milyon 875 bin 640 lira, bireysel sulama hibe desteği için 29 milyon 744 bin 503 lira ödenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Koçtaş'tan "Ekimde Kazan Kasımda Harca" kampanyası
Koçtaş'tan "Ekimde Kazan Kasımda Harca" kampanyası
DSÖ, Gazze'de ateşkesin kabul edilmesine ilişkin açıklama
DSÖ, Gazze'de ateşkesin kabul edilmesine ilişkin açıklama
Rekabet Kurulu'ndan Adidas'a dev ceza!
Rekabet Kurulu'ndan Adidas'a dev ceza!
Tümgeneral Ünsal Bulut Sılehi Aşireti lideri Mehmet Alayı Atlı'yı ziyaret etti
Tümgeneral Ünsal Bulut Sılehi Aşireti lideri Mehmet Alayı Atlı'yı ziyaret etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyardı: 31 Ekim yaklaşıyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyardı: 31 Ekim yaklaşıyor
Malatya'da korkutan deprem
Malatya'da korkutan deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Valiliğini ziyaret etti
Sakarya'da trafik kazası! 2 jandarma personeli şehit oldu
Sakarya'da trafik kazası! 2 jandarma personeli şehit oldu
KPSS A Grubu Sınavı'nın cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
KPSS A Grubu Sınavı'nın cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
Netanyahu'dan Hamas'a tehdit! "Hamas silahsızlandırılmazsa" Gazze'ye saldırılara yeniden başlayacak!
Netanyahu'dan Hamas'a tehdit! "Hamas silahsızlandırılmazsa" Gazze'ye saldırılara yeniden başlayacak!
Hasan Yıldız'dan Gazze açıklaması: Mazlumların yanında olmak hepimizin sorumluluğu
Hasan Yıldız'dan Gazze açıklaması: Mazlumların yanında olmak hepimizin sorumluluğu
EspressoLab CHP boykot listesinden para verip çıktı! Bir bisküvi markası da ...
EspressoLab CHP boykot listesinden para verip çıktı! Bir bisküvi markası da ...