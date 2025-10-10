BIST 10.694
Filipinler'de korkunç anlar! 6,7 büyüklüğünde deprem yaşandı

Filipinler'in Isabela eyaletine bağlı Santiago kenti yakınlarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Isabela eyaletindeki Santiago kentinin 23 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.

CAN VE MAL KAYBI AÇIKLANMADI

Yaklaşık 61,2 kilometre derinlikte kaydedilen 6,7 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından "tsunami" uyarısı da yapılmadı.

SABAH SAATLERİNDE DE DEPREM OLMUŞTU

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında sabah saatlerinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

