Koçtaş'tan "Ekimde Kazan Kasımda Harca" kampanyası

Koçtaş'tan "Ekimde Kazan Kasımda Harca" kampanyası

Koçtaş, tüketicilerin alışveriş deneyimi için "Ekimde Kazan Kasımda Harca" kampanyasını başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş'ın mobilyadan dekorasyona, ev gereçlerinden elektrikli aletlere kadar uzanan geniş ürün yelpazesi, kasım ayına özel kampanyayla cazip fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Koçtaş'ın internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden 31 Ekim'e kadar sürecek kampanyada, satıcısı Koçtaş olan ürünlerden 3 bin lira ve üzeri alışveriş yapanlar, bin liralık kupon kodu kazanabilecek.

Kampanya kapsamında, 1-15 Ekim'de kazanılan kupon kodları 1-30 Kasım'da, 16-31 Ekim'de kazanılan kupon kodları da 15-30 Kasım'da tüketicilerin kullanımına sunulacak. Böylece tüketiciler, kazandıkları kuponları Kasım ayı boyunca yapacakları yeni alışverişlerde değerlendirme şansı yakalayacak.

Kişiye özel ve tek kullanımlık olarak tanımlanan kuponlar, kasım ayında belirtilen tarihlerdeki alışverişlerde kullanılabilecek. Kampanya, evini yenilemek veya kışa hazırlık yapmak isteyenler için fırsat oluşturuyor.

Kampanyanın detaylarına Koçtaş'ın internet sitesinden ulaşılabilirken, kazanılan indirim kuponlarına ise internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden "Hesabım" sekmesindeki "İndirim Kuponlarım" bölümünden erişilebiliyor.

