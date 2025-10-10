Tümgeneral Ünsal Bulut Sılehi Aşireti lideri Mehmet Alayı Atlı'yı ziyaret etti

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Hakkari’de Sılehi Aşireti Lideri Mehmet Alayı Atlı’yı evinde ziyaret etti.

Hakkari'nin önde gelen aşiretlerinden olan Sılehi Aşireti'nin lideri Mehmet Alayı Atlı, Hakkari'deki evinde önemli bir konuk ağırladı.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Atlı'yı ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, bölgedeki toplumsal birlik, devlet ile vatandaş arasındaki güven ve dayanışma konuları öne çıktı.

Genç lider Mehmet Alayı Atlı'nın ziyaret sırasında aşiret mensuplarıyla birlikte misafirini kapıda karşılaması, Hakkari ve çevresinde devlet ile toplum arasındaki güçlü iletişimin pekiştirilmesi olarak görüldü.

"Tüm aşiretimizi onurlandırmıştır"

Sılehi Aşireti’nin sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda "Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Sayın Ünsal Bulut Paşamız, Sılehi Aşireti Liderimiz Sayın Mehmet Alayı Atlı’yı Hakkari merkezdeki evinde ziyaret ettiler. Paşamızın aşiret liderimizi evinde ziyaret etmesi tüm aşiretimizi onurlandırmıştır. Rabbim devletimize zeval vermesin" ifadelerine yer verildi.