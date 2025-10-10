BIST 10.729
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Valiliğini ziyaret etti. Erdoğan, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'tan kent genelinde yürütülen faaliyetler ve projelere ilişkin bilgi aldı.

Güneysu ilçesindeki konutundan Merkez Camisi'ne geçen Erdoğan, burada cuma namazını kıldı.

Namazın ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, hemşehrilerinin taleplerini dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Rize Valiliğini ziyaret etti.

Erdoğan, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'tan kent genelinde yürütülen faaliyetler ve projelere ilişkin bilgi aldı.

