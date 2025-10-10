DSÖ, Gazze'de ateşkesin kabul edilmesine ilişkin açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin, milyonlarca Filistinli için umut olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Gazze'de ateşkes anlaşmasının kabul edilmesinin milyonlarca Filistinlinin yanı sıra İsrail'de sevdiklerinin serbest bırakılmasını bekleyen aileler için de yeni bir umut olduğunu belirten Ghebreyesus, "DSÖ, Gazze'de sağlık hizmetlerini sürdürmeye odaklanmaya devam ederken, sağlık çalışanlarını desteklemek, sağlık sistemini erken iyileşme ve uzun vadeli dayanıklılık için yeniden inşa etmek için çalışacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, Gazze'ye tıbbi malzeme teslimatının artırılması ve acil sağlık ekiplerinin bakım noktalarına ulaşabilmesi için engelsiz insani yardım erişimi talebinde bulunduklarını kaydetti.

Gazze dışında tedaviye ihtiyaç duyan kritik hastalar için tıbbi tahliye koridorları oluşturulması gerektiğinin altını çizen Ghebreyesus, "Gazze genelinde ruh sağlığı hizmetlerinin genişletilmesi için engelsiz erişim de talep ediyoruz. Şimdi sözlerimizi yerine getirelim ve kalıcı barış için birlikte çalışalım. En iyi ilaç barıştır." ifadelerini kullandı.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin varılan ateşkes anlaşmasını dün akşam onaylamasının ardından İsrail ordusu, Gazze'de işgal ettiği bazı bölgelerden kısmen çekilmeye başlamıştı.