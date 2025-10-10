BIST 10.696
DOLAR 41,83
EURO 48,40
ALTIN 5.362,16
HABER /  DÜNYA

DSÖ, Gazze'de ateşkesin kabul edilmesine ilişkin açıklama

DSÖ, Gazze'de ateşkesin kabul edilmesine ilişkin açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin, milyonlarca Filistinli için umut olduğunu bildirdi.

Abone ol

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Gazze'de ateşkes anlaşmasının kabul edilmesinin milyonlarca Filistinlinin yanı sıra İsrail'de sevdiklerinin serbest bırakılmasını bekleyen aileler için de yeni bir umut olduğunu belirten Ghebreyesus, "DSÖ, Gazze'de sağlık hizmetlerini sürdürmeye odaklanmaya devam ederken, sağlık çalışanlarını desteklemek, sağlık sistemini erken iyileşme ve uzun vadeli dayanıklılık için yeniden inşa etmek için çalışacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, Gazze'ye tıbbi malzeme teslimatının artırılması ve acil sağlık ekiplerinin bakım noktalarına ulaşabilmesi için engelsiz insani yardım erişimi talebinde bulunduklarını kaydetti.

Gazze dışında tedaviye ihtiyaç duyan kritik hastalar için tıbbi tahliye koridorları oluşturulması gerektiğinin altını çizen Ghebreyesus, "Gazze genelinde ruh sağlığı hizmetlerinin genişletilmesi için engelsiz erişim de talep ediyoruz. Şimdi sözlerimizi yerine getirelim ve kalıcı barış için birlikte çalışalım. En iyi ilaç barıştır." ifadelerini kullandı.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin varılan ateşkes anlaşmasını dün akşam onaylamasının ardından İsrail ordusu, Gazze'de işgal ettiği bazı bölgelerden kısmen çekilmeye başlamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rekabet Kurulu'ndan Adidas'a dev ceza!
Rekabet Kurulu'ndan Adidas'a dev ceza!
Tümgeneral Ünsal Bulut Sılehi Aşireti lideri Mehmet Alayı Atlı'yı ziyaret etti
Tümgeneral Ünsal Bulut Sılehi Aşireti lideri Mehmet Alayı Atlı'yı ziyaret etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyardı: 31 Ekim yaklaşıyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyardı: 31 Ekim yaklaşıyor
Malatya'da korkutan deprem
Malatya'da korkutan deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Valiliğini ziyaret etti
Sakarya'da trafik kazası! 2 jandarma personeli şehit oldu
Sakarya'da trafik kazası! 2 jandarma personeli şehit oldu
KPSS A Grubu Sınavı'nın cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
KPSS A Grubu Sınavı'nın cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
Netanyahu'dan Hamas'a tehdit! "Hamas silahsızlandırılmazsa" Gazze'ye saldırılara yeniden başlayacak!
Netanyahu'dan Hamas'a tehdit! "Hamas silahsızlandırılmazsa" Gazze'ye saldırılara yeniden başlayacak!
Hasan Yıldız'dan Gazze açıklaması: Mazlumların yanında olmak hepimizin sorumluluğu
Hasan Yıldız'dan Gazze açıklaması: Mazlumların yanında olmak hepimizin sorumluluğu
EspressoLab CHP boykot listesinden para verip çıktı! Bir bisküvi markası da ...
EspressoLab CHP boykot listesinden para verip çıktı! Bir bisküvi markası da ...
Türkiye'nin 81 iline yeni şarj istasyonları geliyor
Türkiye'nin 81 iline yeni şarj istasyonları geliyor
OYAK Çimento kurumsal farkındalık ödülüne layık görüldü
OYAK Çimento kurumsal farkındalık ödülüne layık görüldü