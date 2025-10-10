BIST 10.694
Turkcell Superonline'dan "100 Megabit Fiyatına 1000 Megabit SüperFiber" kampanyası

Turkcell, yüksek hızda interneti yaygınlaştırmak amacıyla "100 Megabit Fiyatına 1000 Megabit SüperFiber" kampanyasını başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iletişim ve teknoloji markası Turkcell, fiber interneti yaygınlaştırmak için hayata geçirdiği kampanya kapsamında fiyat avantajı sunuyor.

Turkcell Superonline'ın mevcut ve yeni müşterileri, 1 Aralık'a kadar 100 megabit hızla aynı fiyata 1000 megabit "süperfiber" abonesi olabilecek.

Turkcell Superonline fiber internet altyapısının bulunduğu illerde geçerli kampanyaya Turkcell uygulaması, Turkcell ve Superonline internet adresi, çağrı merkezi ve Turkcell İletişim Merkezleri üzerinden başvurulabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, fiber yatırımlarla Türkiye'nin dijitalleşmesine katkı sağladıklarını ve 'ışık hızı'nın yaygınlaşması için çalıştıklarını belirtti.

Müşterilerinin yüksek hızları test etmesini önemsediklerini vurgulayan Akgüç, "Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz yeni kampanyamızla, 100 megabit fiyatına 1000 megabit süperfiber deneyimi sunmaya başladık. Önümüzdeki dönemde de Turkcell'lilerin güçlü fiber altyapımız üzerinden 1000 megabit ve üzeri hızlara kolayca ulaşmaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

