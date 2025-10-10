Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Markus Gisdol’la yollarını ayıran Kayserispor, Karadağlı teknik direktör Radomir Dalovic ile anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Kayserispor yönetimi, geçtiğimiz sezon Hırvatistan’da Rijeka’yı hem lig hem de kupa şampiyonluğuna taşıyan 42 yaşındaki Karadağlı teknik direktör Radomir Dalovic ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Dalovic’in Kayseri’ye gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.