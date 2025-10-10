BIST 10.696
Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Markus Gisdol’la yollarını ayıran Kayserispor, Karadağlı teknik direktör Radomir Dalovic ile anlaşmaya vardı.

Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol’la yollarını ayırmasının ardından Radomir Dalovic ile anlaştı.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Kayserispor yönetimi, geçtiğimiz sezon Hırvatistan’da Rijeka’yı hem lig hem de kupa şampiyonluğuna taşıyan 42 yaşındaki Karadağlı teknik direktör Radomir Dalovic ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Dalovic’in Kayseri’ye gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

