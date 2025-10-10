Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'i Gazze için özür dilemeye davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de ateşkesle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gazze'ye sahip çıkmadığını savunan Özgür Özel'e tepki gösteren Erdoğan, "Dünkü anlaşma hakikatin ne olduğunu gösterdi. Herkes ülkemizi takdir etti, teşekkür etti. CHP Genel Başkanı'nın bir özür borcu yok mu? Sayın Özel'in devlet görevlilerimize özür borcu yok mu? Milletimize özür borcu yok mu? Sayın Özel, zincirlerini kıramadığı için böyle mühim hatalar yapıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'ye sahip çıkmadığını, ABD Başkanı Trump'tan korktuğu için Netanyahu'ya tepki gösteremediğini iddia eden CHP lideri Özel'in, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar çok tartışıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Özel'e yanıt verdi.

ABD gezisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam ülkeleri ve ABD Başkanı Trump ile Gazze konulu toplantı düzenlemesi, sonrasında ve Trump ile yaptığı telefon görüşmesi gündeme oturmuştu.

Muhalefetin Gazze eleştirilerine değinen Erdoğan, Özel'i kamuoyundan özür dilemeye çağırdı.

Rize’de Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan şunları kaydetti:

"Gittiğimiz her yerde, bulunduğumuz her toplantıda kimseden çekinmeden ezilenlerin sesi olduk. Gazze'ye huzur, barış ve güvenliğin bir an evvel gelmesi için bize ne düşüyorsa hamdolsun fazlasıyla yaptık

Filistinli kardeşlerimizin mutluluğu bizleri de bahtiyar etmiştir. Gazzeli çocukların yüzlerinde açan tebessümler bizim de içimizi ısıtmıştır.

"BEDELİ AĞIR OLACAKTIR"

(Gazze'de) Şunu altını çizerek söylemek isterim, tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır. Bundan sonra önemli olan anlaşmanın harfiyen uygulanmasıdır. Biz inşallah uygulama sürecinde de elimizi taşın altına koyacağız

Sonuçta anlaşma imzalandı ve Gazze'de kalıcı barışa giden yolun kapısı aralandı. Tüm zorluklarına rağmen bunu çok önemli buluyor, artık kan akmasın diyoruz

Bölgemiz özellikle de Gazze artık kana, katliama, gözyaşına doymuştur. Barışa fırsat tanınmalıdır, sabotajlardan uzak durulmalıdır.

"UZUN SÜRE HAMAS'A TERÖR ÖRGÜTÜ DEDİLER"



Ana muhalefetin vizyonsuzluğuna bir kez daha şahit olduk. Uzun süre Hamas'a terör örgütü dediler. Selam çaktıkları yerlerden umduklarını bulamayınca ağız değiştirdiler. İtibar suikastlarını devam ettirdiler.

ÖZÜR BORCU YOK MU?

ABD ziyareti sonrası CHP Genel Başkanının hezeyanlarını dinlediniz. Ziyareti kötüledi. Gazze'ye sahip çıkmadığımızı iddia etti. Dünkü anlaşma hakikatin ne olduğunu gösterdi.

Herkes ülkemizi takdir etti, teşekkür etti. CHP Genel Başkanı'nın bir özür borcu yok mu? Sayın Özel'in devlet görevlilerimize özür borcu yok mu? Milletimize özür borcu yok mu?

"YOLUNU DEĞİŞTİRMEZSE DAHA ÇOK HATA YAPAR"

Sayın Özel, zincirlerini kıramadığı için böyle mühim hatalar yapıyor. Biz rakibimiz de olsa kimsenin böyle bir duruma düşmesini istemeyiz. Sayın Özel Türkiye'nin ana muhalafe liderine yakışmayan bir uslüp kullanıyor. Yolunu ve yoldaşlarını değiştirmezse daha çok hata yapar. Kulağına her fısıldanana itibar etmemesi gerektiğini hatırlatıyorum.