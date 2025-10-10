BIST 10.696
Mahkemede son sözü soruldu! "istemeyerek oldu keşke olmasaydı" dedi!

Kayseri'nin Talas ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla öldüren sanık, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Ertuğrul Reyhan (58) ve sanık avukatları hazır bulundu.

Sanık, ekonomik durumunun kötü olduğunu, babasıyla tartıştığını ve daha sonra bıçakladığını anlattı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını belirten Reyhan, pişman olduğunu söyledi.

Sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, "Olay, istemeyerek oldu. Keşke olmasaydı, pişmanım." dedi.

Ertuğrul Reyhan'a "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis veren mahkeme heyeti, haksız tahrik indirimi uygulayarak sanığın cezasını 24 yıla indirdi ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

