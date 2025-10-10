BIST 10.720
Prof. Dr. Hasan Doğan imza gününde okurlarla bir araya geliyor

22. Ankara Kitap Fuarı kapsamında Büyükelçi Hasan Doğan, “İslam hukukunda iftira” konusunu ele aldığı kitabını yarın Ata Congresium’da düzenlenecek imza gününde okuyucularıyla buluşturacak. Doğan, Kadim Yayınları standında saat 12.00’den itibaren kitabını imzalayarak okurlarıyla sohbet edecek ve eserin yazım süreci ile güncel tartışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

Etkinlik kapsamında Hasan Doğan, kitabını yarın düzenlenecek imza gününde okuyucuları için imzalayacak. Kitapta İslam düşüncesinde iftira kavramı ve toplumsal yansımaları ele alınıyor. 

Yazar, okurlarıyla sohbet ederek hem eserin yazım süreci hem de güncel tartışmalar hakkında görüşlerini paylaşacak. Etkinliğin kültür ve edebiyat çevrelerinde yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

22. #AnkaraKitapFuarı Ata Congresium’da gerçekleşecek. Hasan Doğan kitabını yarın saat 12.00’den itibaren Kadim Yayınları standında imzalayacak.

HASAN DOĞAN KİMDİR

İlahiyatçı, Hukukçu, Büyükelçi, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü.

5 Eylül 1977’de Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. DOĞAN, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 2019 yılında da Doçent unvanı aldı.

Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü’nde sırasıyla Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Müdür Yardımcılığı ve Başbakan Baş müşaviri ile Özel Kalem Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Eylül 2014 tarihinde Büyükelçi unvanıyla Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirilen DOĞAN, halen bu görevi yürütmektedir. DOĞAN, “İslam Hukukunda Savaş ve Meşruiyeti” ve “İslam Hukukunda İftira” adlı kitapların da yazarıdır.

Rümeysa DOĞAN ile evli, 1 kız ve 2 erkek olmak üzere 3 çocuk babasıdır.

