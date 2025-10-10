BIST 10.720
Öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen servis sürücüsünün cezası belli oldu

Anadolu Ajansı
Kastamonu'da öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan servis sürücüsü, 32 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan H.S. (52) ile avukatı katıldı.

"Çocuklar serviste yaramazlık yaptığı için uyardım"

H.S, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Çocuklar serviste yaramazlık yaptığı için uyardım. Uyarılarımı dinlemedikleri için okul idaresine şikayette bulundum. Şikayet ettikten sonra bana iftira atıldı. Ben öyle bir şey yapmadım. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle toplam 32 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Hükümle birlikte tutuklanan H.S, cezaevine gönderildi.

