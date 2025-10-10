BIST 10.662
Türk asker ve subayları Gazze'ye gidecek! ABD medyası yazdı 3 ülke daha var

Gazze'de istikrarın sağlanması için uluslararası bir askeri güç oluşturulacağı açıklanmıştı. Bu güçte Türkiye, Mısır, Katar ve büyük bir ihtimalle Birleşik Arap Emirlikler yer alaak. ABD'li kaynaklar bu merkezi kuruma çalışmalarına başlandığını duyurmakla birlikte daha fazla ayrıntı paylaşmadı. ABD'nin ne kadar asker göndereceği ise henüz açıklanmadı.

Abone ol

ABD merkezli Axios'un haberine göre ABD Başkanı, İsrail'in ateşkesi bozmayacağına dair Hamas'a söz verdi. Sözünde durmak için de Türk askerleri dahil subaylardan oluşan uluslararası bir gücün kurulacağını belirtti. ABD basınında çıkan haberlere göre Türk askerleri İsrail'de konuşlanacak ve Gazze'yi izleyecek.

ABD öncülüğünde bir askeri görev gücü kurulacak görev gücünde, Türkiye'nin yanında Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'den de subaylar olacak.

HASAM TÜRK ASKERİNİ İSTEMİŞTİ
Hamas, daha önce Türk askerlerinin ateşkese bir güvence olarak konuşlanmasını bizzat talep etmiş ancak İsrail bu isteği reddetmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anlaşmanın uygulanmasını takip edecek görev gücünde Türkiye'nin de yer alacağını duyurmuştu. Bugün Milli Savunma Bakanlığı da "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır" açıklamasını yaptı.

İSRAİL'E KİMSE GÜVENMİYOR
Axios'a konuşan bir Amerikalı yetkiliye, “Taraflar arasında büyük bir güvensizlik vardı. Başkan anlaşmanın kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlatmak istedi. Katliamın bitmesini istiyordu” dedi.

Mart ayında İsrail’in tek taraflı olarak önceki ateşkesi bozması, görev gücünü ve Trump garantisini zorunlu kıldı. Trump müzakerelere doğrudan katıldı ve taraflarla en az üç kez görüştü. 

Witkoff ve Kushner, anlaşmanın uygulanmasını izlemek ve Trump’ın gelecek hafta bölgeye yapacağı ziyarete kadar süreci yönetmek için bölgede kalacak. Bir Amerikalı yetkili “Herkesin taahhütlerini yerine getirdiğinden emin olmak istiyorlar” dedi.

