GÜNCEL

Yola çıkmadan listeyi mutlaka kontrol edin! Bu yollar trafiğe kapatılacak

Yola çıkmadan listeyi mutlaka kontrol edin! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da düzenlenecek koşu nedeniyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi. İşte 12 Ekim Pazar günü kapanacak yollar ve alternatifleri...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 12 Ekim Pazar günü Beşiktaş'ta düzenlenecek olan koşu programı kapsamında bazı yolların kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği ifade edildi.

KAPATILACAK YOLLAR (07.00-11.00)

Çırağan Caddesi
Muallim Naci Caddesi
Kuruçeşme Caddesi
Bebek Arnavutköy Caddesi
Cevdet Paşa Caddesi Bebek Hamamı sokak kesişimine kadar.
Alternatif güzergahlar:

Barbaros Bulvarı
Eski Yıldız Caddesi
Dereboyu Caddesi
Portakal Yokuşu
Bebek Yokuşu Caddesi
Beyazgül Caddesi.

