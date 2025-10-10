Gazze'de İsrail askeri çekiliyor onbinlerce insan dönüşe başladı tarihi görüntüler
Gazze'de ateşkesi sağlayan anlaşma İsrail hükümeti tarafından onaylandı. İsrail ordusunun kısmı çekilmesinin ardından onbinlerce Gazzeli, yürüyerek yerle bir edilmiş evlerine doğru dönüş yolculuğuna başladı. Tarih anlar objektiflere böyle yansıdı.
Gazze'de 2 yıl süren katilam sona erdi. Evmer camiler hastaneler okullar bombalandı çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 70 bine yakın sivil öldürüldü. 2 yıl yaşadıkları dayanılmaz acılara katlanan Gazzeliler, vatanlarını terketmeyerek onurlu bir direniş gösterdiler.
Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından yeniden evlerine dönüş yolculuğuna başladılar. Filistinlilerin yürüyüşü tarihe geçecek görüntüler oluşturdu. Ateşkes yerel saatle 12.00'de devreye girdi. Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini bağlayan Reşit Caddesi üzerinde bekleyen binlerce Filistinli, saldırıların durmasıyla birlikte evlerine dönmek için kuzeye doğru hareket etti.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberlere göre, anlaşmanın kabul edilmesi sonrası İsrail askerleri Gazze'de işgal edilen bazı bölgelerden "ayarlanmış konuşlanma hatlarına" çekilmeye başladı. İsrail Ordu Radyosu ise anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından bazı tugayların Gazze'den çekildiğini yazdı.
Öte yandan bölgeden gelen görüntülerde, kısmi çekilmenin ardından Gazze sınırında yaşanan askeri hareketlilik dikkati çekiyor. İsrail ordusuna ait çok sayıda tank ve zırhlı aracın Gazze'den ayrıldığı görülüyor.