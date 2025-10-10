BIST 10.720
Azerbaycan'dan Gazze açıklaması

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık, rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılması, Gazze’ye insani yardımın ulaştırılması ve bölgenin yeniden inşası için uygun koşulların oluşturulmasını desteklediklerini açıkladı ve anlaşmanın tüm aşamalarının uygulanmasını umduklarını belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi’nde ateşkesin sağlanmasına yönelik anlaşmaya varılmasının memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gazze’de ateşkesin tesis edilmesini, rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılmasının önünün açılmasını, ayrıca Gazze’ye engelsiz insani yardımın ulaştırılması ve bölgenin yeniden inşası için elverişli koşullar oluşturulmasını mümkün kılan bir anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Umuyoruz ki, anlaşmanın tüm aşamaları layıkıyla yerine getirilecek, bölgede adil ve kalıcı barış için çabalar güçlendirilecektir. Bu sonuç için ABD, Türkiye, Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunu takdir ediyoruz"  

