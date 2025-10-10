İzmir’deki elektrik faciasında 30 sanığa hapis cezası

İzmir’in Konak ilçesinde 2024’te sağanakta elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay davasında 9’u tutuklu 40 sanıktan 30’una 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası verilirken, 9 sanık beraat etti. Mahkeme, tutuksuz 6 sanığın tutuklanmasına karar vererek toplam tutuklu sanık sayısını 15’e çıkardı ve yurt dışında bulunan 1 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 9'u tutuklu 40 sanığın yargılandığı davada 30 sanığa 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası verilirken, 9 sanık ise beraat etti.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in babası müşteki Ahmet Abi de salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, sanıkların mütalaaya ilişkin savunma dilekçelerini gönderdiğini söyledi.

Söz verilen müşteki Ahmet Abi, verilecek kararın sadece kendi çocuğunun değil, tüm gençler ve çocuklar adına dönüm noktası olacağını belirterek, "Emsal bir karar vereceğinize inanıyorum. Sorumluların hak ettikleri cezayı alacağını, kamu vicdanını rahatlatacak bir ceza verileceğine inanıyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaa doğrultusunda 30 sanığın "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 22,5'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, 9 sanığın beraatini, 1 sanığın da dosyasının ayrılması yönünde karar verilmesini talep etti.

Son sözleri sorulan tutuklu sanık İZSU teknik amiri M.Z.A, olayın neresinde kendisinin olduğunu çözemediğini öne sürerek, "Ben 30 yıldır bu kurumda çalışıyorum. Suçum varsa en ağır cezayı bana verin. 450 gündür cezaevindeyim, suçum gözlemci göndermemek. Olayın hiçbir tarafında yokum." dedi.

Firma sahibi tutuklu sanık A.K. de kendisi gibi işverenlerin tutuksuz yargılandığını ifade ederek, "Ben kaçacak değilim. Kazanın ardından adımın İZSU tarafına verildiğini bildiğim için kendi rızamla teslim oldum. Bu davada bulunan ancak tutuksuz yargılanan isimlerin olması son derece düşündürücüdür. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Tutuklu sanıklardan Gediz arıza onarım personeli F.A. ise gördüğü arızayı bildirdiğini ve gereğini yaptığını savundu.

Bugün yine aynı arızayla karşılaşması durumunda yine aynı işlemi yapacağını belirten F.A, "Yaptığımın doğru olduğunu ve eksik olmadığını biliyorum. Alnım açık. Yarın olsa yarın da aynısını yaparım ve yaptığımla da gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Savunmalarını yapan diğer sanıklar da suçlarının olmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanı, ara vermeden önce yaptığı konuşmada, Türk milleti adına kararı açıklayacaklarını vurgulayarak, "Karar kesin değil. Mahkememiz heyeti dosyadaki delillerle karar verecektir. Vereceğimiz karar kesin nitelikte değildir. İstinaf ve temyiz aşamasında incelenip kesinleşecek." dedi.

Aranın ardından kararını açıklayan heyet, 30 sanığa 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası verirken, 9 sanık ise beraat etti. Tutuksuz 6 sanığın tutuklanmasına karar verildi. Böylece mevcut tutuklularla birlikte tutuklu sanık sayısı 15'e yükseldi.

Öte yandan, yurt dışında olan 1 sanığın dosyasının da ayrılmasına hükmedildi.

Olay ve soruşturma süreci

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024'te sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.

Bilirkişi raporunda su birikintisi yakınındaki mazgalda GDZ Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun bulunmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğu belirtilmişti.

Olayla ilgili 46 şüpheli yakalanmış, 13'ü tutuklanmıştı. Yargılama esnasında İZSU çalışanı 2'si tutuklu 6 sanığın memur olmaları nedeniyle dosyası ayrılmış, ara kararda tutuklu 4 sanık tahliye edilmişti.

Mahkeme heyetince yeni bilirkişi oluşturulmuş, 9 Aralık 2024'te ölümlerin yaşandığı yerde yeniden keşif yapılmış, yeni bilirkişi raporu hazırlanmıştı.