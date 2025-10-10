BIST 10.720
Trump duyurdu: 11 ülke lideri Gazze için bir araya gelecek

Trump duyurdu: 11 ülke lideri Gazze için bir araya gelecek

Gazze’de ateşkesin ilk aşaması için anlaşmaya varılmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın gelecek hafta Mısır’da Gazze konulu bir liderler zirvesi düzenleyeceği bildirildi.

Gazze'de ateşkesin ilk aşaması için anlaşmaya varılmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta yapmayı planladığı Mısır ziyaretinde 11 ülkenin liderlerinni bir araya geleceği Gazze konulu toplantı düzenlediği duyuruldu.

MISIR'DA GAZZE KONULU LİDERLER ZİRVESİ

ABD basını Axios'ta yer alan habere göre, Trump ziyareti esnasında Gazze konulu bir liderler zirvesi planlıyor. Zirveye Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Türkiye, Katar, BAE, Ürdün, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya'nın liderleri veya dışişleri bakanlarının katılması planlanıyor.

ATEŞKES MÜZAKELERİNİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ ŞEHİRDE DÜZENLENECEK 

Zirvenin, Gazze için ateşkes müzakerelerinin yürütüldüğü Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenmesi düşünülüyor. 

