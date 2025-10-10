ABD-Çin gerilimi yeniden tırmandı! Trump: Garip şeyler oluyor...

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Çin’in ABD’ye karşı düşmanca davrandığını belirterek, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile planlanan görüşmeyi iptal edebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Çin'e tepki gösterdi.

'ÇİN DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞMEMİZ İÇİN BİR NEDEN KALMADI'

Trump yaptığı açıklamada, 'Garip şeyler oluyor! Çin ABD'ye karşı çok düşmanca davranmaya başladı. Çin Devlet Başkanı Şi ile 2 hafta sonra Güney Kore’deki toplantıda görüşmemiz için bir neden kalmadı.'' ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK BİR ARTIŞ YAPACAĞIZ'

Trump, nadir toprak elementlerinin ihracatına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Çin ürünlerine yönelik tarifelerde büyük bir artış yapacaklarını belirtti.