Nobel Barış Ödülü sahibi Machado’nun İsrail sözleri gündem oldu

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela halkının demokratik haklarını savunma mücadelesi nedeniyle Maria Corina Machado’ya verildi. Machado’nun İsrail’i Venezuela’da rejimi devirmek için askeri müdahaleye davet etmesi ve büyükelçiliği Kudüs’e taşıyacaklarını açıklaması büyük tartışma yarattı.

Norveç'in başkenti Oslo'daki Norveç Nobel Enstitüsünde yapılan basın toplantısında, 2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi açıklandı.

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadeleden dolayı Maria Corina Machado'ya verildi

Venezuelalı Maria Corina Machado, "Venezuela halkının demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadele ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl geçiş sağlamak için verdiği çabaları" dolayısıyla ödülün sahibi oldu.

İSRAİL SÖZLERİ GÜNDEM OLDU! İSRAİL'DEN ASKERİ MÜDAHALE İSTEMİŞ

Nobel Barış ödülünü alan Maria Corina Machado'nun İsrail hakkındaki sözleri gündem oldu. Bir televiyon programına konuk olan Maria Corina Machado'nun açık açık İsrail'i ülkesine askeri müdahale için davet ettiği ortaya çıktı.

Machado, ''Maduro devrildiğinde Venezuela’nın büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağız. İsrail Venezuella’da rejimi devirmek için askeri müdahalede bulunmalı. İsrail’e desteğimiz tam.'' ifadelerini kullanmıştı.

BEYAZ SARAY'DAN TEPKİ

Beyaz Saray, 2025 Nobel Barış Ödülü'nün ABD Başkanı Donald Trump'a verilmemesine tepki göstererek, Nobel Komitesini "barıştan çok siyaseti ön planda tutmakla" suçladı.

İletişim Direktörü Steven Cheung, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, 2025 Nobel Barış Ödülü'nü Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado'nun kazanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Trump'ın barış anlaşmaları yapmayı ve savaşları bitirmeyi sürdüreceğini belirten Cheung, "(Trump) O, insancıl bir yüreğe sahip ve bir daha asla onun gibi iradesiyle dağları yerinden oynatabilecek birisi gelmeyecek." ifadesini kullandı.