ABD'de askeri mühimmat tesisinde patlama

ABD'nin Tennessee eyaletinde Accurate Energetic Systems adlı askeri mühimmat üretim tesisinde patlama meydana geldi. Humphreys Bölgesi Şerifi Chris Davis, patlamada ölüler ve kayıplar olduğunu belirtti

ABD'nin Tennessee eyaletinde askeri mühimmat üreten bir tesiste patlama meydana geldiği bildirildi.

​​​​​​​Patlama, Tennessee kırsalındaki Accurate Energetic Systems adlı patlayıcı mühimmat üreten ve test eden bir tesiste gerçekleşti.

Humphreys Bölgesi Şerifi Chris Davis, birçok kişinin kayıp olduğu patlama sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu söyledi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, Davis soruşturmanın günler sürebileceğini kaydetti.

Hayatını kaybeden ve kayıp kişilere ilişkin ise detaylı bilgi verilmedi.

Olay yerine 20 dakika uzaklıktaki Lobelville bölgesinde yaşayanlar da patlama sonucu evlerinin sallandığını belirtti.