HÜRJET'ten büyük başarı! 300'üncü test uçuşu

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye’nin milli havacılık projelerinden HÜRJET’in 300’üncü test uçuşunu başarıyla tamamladığını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, milli havacılığımızın simge projelerinden biri olan HÜRJET'in, 300’üncü test uçuşunu başarıyla tamamladığını açıkladı.

HÜRJET 300'NCÜ TEST UÇUŞUNU TAMAMLADI

Görgün başarılı uçuşa ilişkin videoyu NSosyal hesabından paylaştı.

"HÜRJET azmin, kabiliyetin ve stratejik kararlılığın gök vatanla buluşmasıdır"

Haluk Görgün paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren ve Türk mühendisliğiyle geliştirilen HÜRJET; yalnızca bir jet uçağı değil, azmin, kabiliyetin ve stratejik kararlılığın gök vatanla buluşmasıdır.

Ses üstü hızlara ulaşan, üç kıtada sergilediği performansla dikkat çeken bu platform; Türkiye’nin havacılık alanındaki iddiasını somutlaştırmaya devam etmektedir.

Bu başarıda emeği geçen başta TUSAŞ’ımız olmak üzere, tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi, pilotlarımızı ve katkı sunan tüm paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum."

