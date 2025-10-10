BIST 10.720
YEREL

Bartın’da şiddetli yağış heyelana yol açtı

Bartın’ın Kurucaşile ilçesi Başköy köyü Meryemler Mahallesi’nde şiddetli yağış sonrası toprak kayması nedeniyle heyelan meydana geldi. AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye giderek incelemelerde bulunurken, riskli görülen iki katlı bir ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yağış heyelana neden oldu.

Başköy köyü Meryemler Mahallesi'nde yağışın ardından toprak zeminde kaymaya bağlı heyelan meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine AFAD İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası iki katlı ev, tedbir amacıyla boşaltıldı.

Ev sakinlerinden Ersin Ketim, gazetecilere, gece saatlerinde şiddetli yağmur yağdığını ve bir saat arayla iki kez heyelan yaşandığını söyledi.

Ketim, "Çok yağış oldu, haddinden fazla yağdı. Durumu bildirmemizin ardından AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri geldi. Hepsine teşekkür ederiz, sağ olsunlar, gerekeni yaptılar." dedi.

Ekiplerin aynı bölgede risk taşıyan bir evle ilgili teknik incelemesi sürüyor.

