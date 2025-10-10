BIST 10.720
Milli maç öncesi Uğurcan Çakır'dan sakatlık açıklaması



A Milli Futbol Takımı’nın kalecisi Uğurcan Çakır, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Bulgaristan ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın kalecilerinden Uğurcan Çakır, yarın Türkiye'yi gururlandıracak bir sonuçla sahadan ayrılmak istediklerini söyledi.

Uğurcan, karşılaşmanın oynanacağı Vasil Levski Ulusal Stadı'ndaki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEYİMİZLE HAZIRIZ"

Maça iyi hazırlandıklarını belirten Uğurcan, "Bulgaristan hoca değişikliğine gitti, hocamız bize eski maçlarındaki taktikleri gösterdi, neler yapmak istediklerini gösterdi. Biz de çalışma fırsatı bulduk. En iyi şekilde hazırlandık, inşallah yarın ülkemizi gururlandıracak bir sonuçla buradan ayrılmak istiyoruz. Bulgaristan iyi bir takım, yeni bir hocaları var. Her şeyimizle bu maça hazırız." dedi.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Milli takımın ilk iki idmanında yer alamayan Uğurcan, maça hazır olduğunu kaydederek, "Bileğimde son maçlarda biraz ağrı hissetmiştim, hocam sağ olsun iki gün izin verdi, dinlenme fırsatı buldum. Takımımda maçlar yoğundu bildiğiniz gibi, şu an kendimi fiziksel ve mental olarak iyi hissediyorum. Hocam görev verirse elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

