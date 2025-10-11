BIST 10.720
HABER /  GÜNCEL

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu "Don Vito" ve suç örgütü üyesi Hasan Lala yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan "Don Vito" lakaplı uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün’le Kırmızı Difüzyon Mesajıyla uluslararası seviyede aranan uyuşturucu organize suç örgütü üyesi Hasan Lala Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıklarımız, BAE güvenlik birimleri ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan ortak çalışmalar sonucu 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'CHROOKE' suç örgütü elebaşı 'Don Vito' lakaplı Abdullah Alp Üstün isimli şahıs ile 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu madde ithal etme ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından kırmızı difüzyon (acil yakalama) mesajı ile uluslararası seviyede aranan ve Abdullah Alp Üstün organizasyonu içerisinde mali ve finansal işlemlerden sorumlu olan Hasan Lala isimli şahısların Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalanmaları ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu "Don Vito" ve suç örgütü üyesi Hasan Lala yakalandı - Resim: 0

Operasyona EGM Havacılık Daire Başkanlığı ile Özel Harekat Başkanlığının da destek sağladığını belirten Yerlikaya, "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Uluslararası işbirliğimizle organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu "Don Vito" ve suç örgütü üyesi Hasan Lala yakalandı - Resim: 1

