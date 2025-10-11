BIST 10.720
DOLAR 41,83
EURO 48,62
ALTIN 5.404,54
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Beko sahasında Kızılyıldız'a mağlup oldu

Fenerbahçe Beko sahasında Kızılyıldız'a mağlup oldu

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında konuk ettiği Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 86-81 yenildi.

Abone ol

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligdeki ikinci yenilgisini yaşadı. Kızılyıldız ise ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Kızılyıldız, 3. dakikada Moneke'nin pota altından bulduğu sayıyla farkı 8'e çıkardı: 2-10. Izundu, Moneke ve Motiejunas ile pota altında etkili olan konuk ekip, ilk çeyreği 25-17 önde kapattı.

İkinci periyotta Fenerbahçe Beko'ya karşı sert savunma yaparak rakibine fazla sayı şansı vermeyen Kızılyıldız, 17. dakikada Moneke'nin hızlı hücumdan bulduğu 2 sayılık basketle aradaki farkı 12'ye çıkardı: 23-35. Sarı-lacivertlilerin boş hücumlarını ve top kayıplarını iyi değerlendiren Sırbistan temsilcisi, Miller-McIntyre ve Carter'ın arka arkaya bulduğu üç sayılık basketlerle son 15 saniyeye 43-27 önde girdi. Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'in son saniyede bulduğu üçlükle rakibine cevap verdi ve soyunma odasına Kızılyıldız'ın 43-30 üstünlüğüyle gidildi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyrekte Fenerbahçe Beko, 22. dakikada Jantunen'in turnikeden bulduğu basketle farkı 8'e düşürdü: 37-45. Periyodun kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçerken son çeyreğe konuk ekibin 56-48 üstünlüğüyle girildi.

Karşılaşmanın son periyodunda taraftarının da desteğini arkasına alan Fenerbahçe Beko, bitime 44 saniye kala Colson'ın üç sayılık basketiyle farkı 3'e düşürdü: 75-78. Son bölümde hata yapmayan Kızılyıldız, maçı 86-81 kazandı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik


Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya), Hugues Thepenier (Fransa)

Fenerbahçe Beko: Hall 9, Horton-Tucker 19, Colson 19, Jantunen 15, Birch 1, Baldwin 8, Melli 2, Onuralp Bitim, Metecan Birsen 2, Tarık Biberovic 3, Melih Mahmutoğlu 3

Kızılyıldız: Miller-McIntyre 10, Carter 15, Kalinic 2, Moneke 20, Motiejunas 13, Izundu 5, Nwora 11, Ojeleye, Yago 9, Davidovac 1

1. Periyot: 17-25

Devre: 30-43

3. Periyot: 48-56

Beş faulle çıkan oyuncu: 36.54 Melli (Fenerbahçe Beko), 38.15 Kalinic (Kızılyıldız)

ÖNCEKİ HABERLER
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 8 maç oynandı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 8 maç oynandı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Lecornu kararı Fransızları çileden çıkardı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Lecornu kararı Fransızları çileden çıkardı
İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine hava saldırısı
İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine hava saldırısı
Sakarya’da şehit olan jandarmalar memleketlerine uğurlandı
Sakarya’da şehit olan jandarmalar memleketlerine uğurlandı
Hamas'tan açıklama: Dış müdahaleyi reddediyoruz
Hamas'tan açıklama: Dış müdahaleyi reddediyoruz
Mansur Yavaş için soruşturma izni istendi
Mansur Yavaş için soruşturma izni istendi
Milli maç öncesi Uğurcan Çakır'dan sakatlık açıklaması
Milli maç öncesi Uğurcan Çakır'dan sakatlık açıklaması
Meteoroloji uyardı! O ilde sıcaklıklar 15 derece düşecek
Meteoroloji uyardı! O ilde sıcaklıklar 15 derece düşecek
Azerbaycan'dan Gazze açıklaması
Azerbaycan'dan Gazze açıklaması
ABD'de askeri mühimmat tesisinde patlama
ABD'de askeri mühimmat tesisinde patlama
HÜRJET'ten büyük başarı! 300'üncü test uçuşu
HÜRJET'ten büyük başarı! 300'üncü test uçuşu
Fenerbahçe'nin güncel borcu belli oldu
Fenerbahçe'nin güncel borcu belli oldu