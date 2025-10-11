İsrail Gazze'deki işbirlikçisi Ebu Şabab'ı sattı Hamas'ın eline düştü

Gazze’de Hamas’a karşı savaşan ve az sayıdaki yardım konvoylarını yağmalayan İsrail destekli Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete varılan ateşkes anlaşması sonucunda ortada kaldı. Gazeteci Ardan Zentürk, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Aynı hakikatın Suriye'de sırtını İsrail'e veren Dürzi ve YPG'liler için de vaki olacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerine yer verdi.Abone ol
İsrail basınında çıkan haberlere göre Şebab milislerinin işgal altındaki bölgelerdeki kamplara tahliye edilmesine yönelik İsrail ordusunun önerisini İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet reddetti.
Öte yandan Ebu Şabab'la ilgili çarpıcı detayları gazeteci Ardan Zentürk, sosyal medya hesabından paylaştı.