Resmi Gazete'de yayımlandı! Fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik...

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin fiyat şeffaflığını artırmak amacıyla Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yaptı. Yeni düzenlemeyle, ambalajlı gıda satışlarında 'net ağırlık' esas alınacak.

Satıcılar, ürünün ambalaj ağırlığını fiyat hesaplamalarından çıkaracak. Yeme-içme sektöründe, fiyat listelerini dijital olarak bakanlığa iletecek ve karekod aracılığıyla müşterilere sunacak.

İlgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; satıcılar, ürünün plastik poşet, streç film veya kese kâğıdı gibi fiyatı etkilemeyen ambalajları hariç tutarak, malın birlikte tartıldığı kabın ağırlığını (dara) ölçmek ve satış fiyatından düşmek zorunda olacak. Baklava gibi kutu içinde satılan ürünlerde, kutu ağırlığı hesaba katılmayacak ve yalnızca ürünün net ağırlığı üzerinden ücret talep edilecek.

YEME-İÇME SEKTÖRÜNE DİJİTAL FİYAT TAKİBİ

Yönetmelikte yapılan bir diğer önemli değişiklik, restoran, kafe, pastane ve lokanta gibi işletmeleri yakından ilgilendiriyor.

Bu kapsamda, yeme-içme sektöründeki işletmeler, fiyat listelerine ait verileri Ticaret Bakanlığı'nın sistemine dijital olarak iletecek. Bakanlık, bu verileri kamuoyuyla paylaşabilecek.

İşletmeler ayrıca fiyat listelerini karekod aracılığıyla müşterilere sunmakla yükümlü olacak. Karekod istemeyen müşterilere ise menü veya basılı fiyat listesi verilecek.

HATALI FİYATLARA AYRI AYRI CEZA

Yeni düzenlemeyle birlikte denetimler de sıkılaştırıldı. Fiyat listelerinde tespit edilen eksik, hatalı veya yönetmeliğe aykırı her ürün için ayrı ayrı yaptırım uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı'nın bu adımıyla, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi ve fiyatların daha şeffaf hale getirilmesi hedefleniyor.

Düzenlemeler, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.