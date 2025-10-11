BIST 10.720
DOLAR 41,83
EURO 48,62
ALTIN 5.404,54
HABER /  GÜNCEL

Boşandığı eşini çalıştığı hastanede öldüren sanık hakkında karar açıklandı

Boşandığı eşini çalıştığı hastanede öldüren sanık hakkında karar açıklandı

Kahramanmaraş'ta boşandığı eşini çalıştığı hastanede pompalı tüfekle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet, hastane çalışanı Ç.A'yı "silahla tehdit" suçundan da 2 yıl hapis cezası verildi.

Abone ol

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Atilla Ayıntaplı, taraf avukatları ve öldürülen Eser Karaca'nın yakınları hazır bulundu.

Duruşmada son sözü sorulan sanık, ilk ifadesindeki beyanlarını tekrarladığını belirterek "Bana çocuğumu gösterseydi bu durumlar olmazdı" dedi.

Mahkeme heyeti, Atilla Ayıntaplı'ya "boşandığı eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Sanığa, hastane çalışanı Ç.A'yı "silahla tehdit" suçundan da 2 yıl hapis cezası veren heyet, sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulamadı.

Maktul Eser Karaca'nın babası Mustafa Karaca, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, verilen mahkeme kararının diğer dosyalara da emsal olmasını temenni etti.

Müşteki avukatı Muhammed El ise adaletin kısa sürede tecelli ettiğini belirterek sanık hakkında iyi hal indirimi uygulanmadığını ifade etti.

Olay

22 Mayıs 2025'te Atilla Ayıntaplı, bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan boşandığı eşi Eser Karaca ile görüşmeye gitmiş ve yaşanan tartışmanın ardından Eser Karaca’yı pompalı tüfekle yaralamıştı. Karaca, aynı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olay yerinden kaçan Atilla Ayıntaplı polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail Gazze'deki işbirlikçisi Ebu Şabab'ı sattı Hamas'ın eline düştü
İsrail Gazze'deki işbirlikçisi Ebu Şabab'ı sattı Hamas'ın eline düştü
Resmi Gazete'de yayımlandı! Fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik...
Resmi Gazete'de yayımlandı! Fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik...
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu "Don Vito" ve suç örgütü üyesi Hasan Lala yakalandı
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu "Don Vito" ve suç örgütü üyesi Hasan Lala yakalandı
Fenerbahçe Beko sahasında Kızılyıldız'a mağlup oldu
Fenerbahçe Beko sahasında Kızılyıldız'a mağlup oldu
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 8 maç oynandı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 8 maç oynandı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Lecornu kararı Fransızları çileden çıkardı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Lecornu kararı Fransızları çileden çıkardı
İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine hava saldırısı
İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine hava saldırısı
Sakarya’da şehit olan jandarmalar memleketlerine uğurlandı
Sakarya’da şehit olan jandarmalar memleketlerine uğurlandı
Hamas'tan açıklama: Dış müdahaleyi reddediyoruz
Hamas'tan açıklama: Dış müdahaleyi reddediyoruz
Mansur Yavaş için soruşturma izni istendi
Mansur Yavaş için soruşturma izni istendi
Milli maç öncesi Uğurcan Çakır'dan sakatlık açıklaması
Milli maç öncesi Uğurcan Çakır'dan sakatlık açıklaması
Meteoroloji uyardı! O ilde sıcaklıklar 15 derece düşecek
Meteoroloji uyardı! O ilde sıcaklıklar 15 derece düşecek