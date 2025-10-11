Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran bizzat Samandıra'ya gittti yıldız futbolcudan söz aldı

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, takımla yakından ilgilenmeye devam ediyor. Saran, Samandıra'da Jhon Duran özel görüştü ve ondan söz aldı.

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, sakatlığı nedeniyle 44 gündür sahalardan uzak.

Bireysel çalışmalarının ardından vitesi artıran Kolombiyalı golcü, topla antrenmanlara da başladı.

Fatih Karagümrük ile 19 Ekim Pazar günü oynanacak Süper Lig maçında sahada olmayı hedefleyen Duran'ın, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile bir görüşme yaptığı ileri sürüldü.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Jhon Duran, kendisiyle iletişim halinde olan Başkan Saran'a "Elimden gelenin fazlasını yapacağım" diyerek başarılı olacağına dair söz verdi.

Fiziksel ve mental olarak iyi durumda olan futbolcu ile Domenico Tedesco'nun da yakından ilgilendiği belirtildi.

Duran'ın antrenmanlarda yüksek bir performans ortaya koyduğu ve Fenerbahçe'ye konsantre olduğu kaydedildi.