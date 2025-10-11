BIST 10.720
DOLAR 41,83
EURO 48,62
ALTIN 5.404,54
HABER /  DÜNYA

Nobel Barış Ödülü'nü alan Machado ödülü ABD Başkanı Trump'a ithaf etti

Nobel Barış Ödülü'nü alan Machado ödülü ABD Başkanı Trump'a ithaf etti

ABD Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado ile telefonda görüştüğünü ve Machado'nun ödülü kendisine ithaf ettiğini belirtti.

Abone ol

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Trump, Machado ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Görüşme boyunca Machado'nun kendisine karşı oldukça nazik olduğunu vurgulayan Trump, "Bugün Nobel Ödülü'nü alan kişi beni aradı ve 'Bu ödülü sizin onurunuza kabul ediyorum çünkü aslında siz hak ettiniz' dedi." ifadesini kullandı.

Machado'nun bu davranışını takdir eden Trump, "Bu gerçekten çok hoş bir hareketti. Ben de 'Ödülü o zaman bana ver' demedim gerçi, ama belki de verebilirdi." dedi.

"Bu ödülü Venezuela halkına ve Trump'a ithaf ediyorum"

Ödülü kazanmasının ardından ABD merkezli X sosyal medya platformunda açıklama yapan Machado, ödülün, Venezuelalıların mücadelesini onurlandırdığını belirtti.

Trump'a ve ABD halkına, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde başlıca müttefikleri olarak güvendiklerini vurgulayan Machado, "Bu ödülü, acı çeken Venezuela halkına ve davamıza verdiği kararlı destek için Trump'a ithaf ediyorum." ifadesini kullandı.

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadeleden dolayı Venezuela muhalefet lideri Machado'ya verilmişti.

Beyaz Saray Nobel Komitesi'ne tepki göstermişti

Beyaz Saray, 2025 Nobel Barış Ödülü'nün ABD Başkanı Donald Trump'a verilmemesine tepki göstererek, Nobel Komitesini "barıştan çok siyaseti ön planda tutmakla" suçlamıştı,

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Trump'ın barış anlaşmaları yapmayı ve savaşları bitirmeyi sürdüreceğini belirterek "(Trump) O, insancıl bir yüreğe sahip ve bir daha asla onun gibi iradesiyle dağları yerinden oynatabilecek birisi gelmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Cheung, Trump'ın ödülü kazanmamış olmasına atfen, "Nobel Komitesi, barıştan çok siyaseti ön planda tuttuklarını kanıtlamıştır." görüşünü paylaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Başkan Fatma Şahin'in vizyonu Gaziantep'e Avrupa ödülünü getirdi
Başkan Fatma Şahin'in vizyonu Gaziantep'e Avrupa ödülünü getirdi
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran bizzat Samandıra'ya gittti yıldız futbolcudan söz aldı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran bizzat Samandıra'ya gittti yıldız futbolcudan söz aldı
Bu uygulama telefonunuzda varsa hemen silin! Banka hesaplarınız tehlikede
Bu uygulama telefonunuzda varsa hemen silin! Banka hesaplarınız tehlikede
Karadeniz'de büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacak
Karadeniz'de büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacak
İlber Ortaylı'dan korkutan açıklama
İlber Ortaylı'dan korkutan açıklama
EPDK petrol piyasası yönetmeliğinde değişikliğe gitti
EPDK petrol piyasası yönetmeliğinde değişikliğe gitti
Boşandığı eşini çalıştığı hastanede öldüren sanık hakkında karar açıklandı
Boşandığı eşini çalıştığı hastanede öldüren sanık hakkında karar açıklandı
İsrail Gazze'deki işbirlikçisi Ebu Şabab'ı sattı Hamas'ın eline düştü
İsrail Gazze'deki işbirlikçisi Ebu Şabab'ı sattı Hamas'ın eline düştü
Resmi Gazete'de yayımlandı! Fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik...
Resmi Gazete'de yayımlandı! Fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik...
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu "Don Vito" ve suç örgütü üyesi Hasan Lala yakalandı
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu "Don Vito" ve suç örgütü üyesi Hasan Lala yakalandı
Fenerbahçe Beko sahasında Kızılyıldız'a mağlup oldu
Fenerbahçe Beko sahasında Kızılyıldız'a mağlup oldu
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 8 maç oynandı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 8 maç oynandı