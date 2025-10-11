BIST 10.720
Bakanlığa bildirme zorunluluğu geliyor! Kafe ve restoranlarda yeni dönem

Lokanta, restoran ve kafe gibi işletmeler fiyat listelerine ilişkin bilgileri artık elektronik sistem üzerinden Ticaret Bakanlığı'na gönderecek. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; bu sayede tüketiciler işletmelerin fiyat bilgilerine dijital ortamda erişebilecek.

Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan, kriterleri Ticaret Bakanlığınca belirlenen işletmeler, fiyat listelerine ilişkin bilgileri elektronik sistem üzerinden Bakanlığa gönderecek, tüketiciler de işletmelerin fiyat bilgilerine dijital ortamda erişebilme imkanına kavuşacak.

FİYAT ŞEFFAFLIĞINI ARTIRMAK İÇİN YENİ DÜZENLEME

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle çeşitli iş yerlerinde satışa sunulan ürünlerin fiyat etiketlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasalarda fiyat şeffaflığını artırmak amacıyla yürütülen düzenleme, denetim ve yaptırımlara kararlılıkla devam edildiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamda sıklıkla hizmet aldığı lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri işletmelerde, fiyatların açık, erişilebilir ve dürüst biçimde sunulmasını sağlamak üzere yeni uygulamalar hayata geçirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

ARTIK FİYAT LİSTELERİNİ BAKANLIĞA AKTARACAKLAR

Açıklamada, işletmelere fiyat bilgisi paylaşımı zorunluluğu getirildiği vurgulanarak şu bilgiler verildi: "Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan ve kriterleri Ticaret Bakanlığınca belirlenen işletmeler, fiyat listelerine ilişkin bilgileri elektronik sistem üzerinden Bakanlığımıza aktarmakla yükümlü olacaktır. Bu veriler, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecek, kamuoyunun şeffaf biçimde erişimine sunulacaktır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Bakanlığımızca belirlenerek ilan edilecektir. Bu düzenlemeyle tüketicilerimiz, hizmet almak istedikleri işletmelerin fiyat bilgilerine her yerden, her an dijital ortamda erişebilme imkanına kavuşacaktır."

AÇIKTA SATILAN ÜRÜNLERİN DARASI FİYATTAN DÜŞECEK

Satıcı tarafından açıkta ve tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerde, malın içinde bulunduğu kap veya ambalajın ağırlığının (dara) artık zorunlu olarak düşüleceğine işaret edilen açıklamada, bu sayede tüketicilerin yalnızca satın aldıkları ürünün ağırlığı kadar ödeme yapacağı ve haksız fiyatlandırmanın önüne geçilerek, adil ticaret ilkesinin güçlendirilmiş olacağı belirtildi.

İSTER DİJİTAL İSTER FİZİKSEL

Açıklamada, yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin fiyat listelerini tüketicilerin erişimine karekod (QR kod) yöntemiyle de sunabileceği, tüketicilerin talebi halinde işletmelerin fiyat listesini fiziksel olarak da göstermekle yükümlü olacağı bildirildi. Bu sayede vatandaşların fiyat bilgilerine hem dijital hem fiziki ortamda hızlı, kolay ve şeffaf biçimde ulaşabileceğinin altı çizildi.

KİTAP VE DERGİ SATIŞLARINDA ELEKTRONİK FİYAT GÖSTERİMİ

Kitap ve dergi satışlarında elektronik fiyat gösterimine geçildiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kitap, dergi, gazete ve benzeri ürünleri satan işletmelerde ürün fiyatlarının yalnızca etiketle değil, aynı zamanda elektronik cihazlar aracılığıyla da gösterilebilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu düzenleme, tüketicilerimizin söz konusu ürünlerin fiyatlarını daha kolay, hızlı ve doğru şekilde öğrenebilmesini sağlayacaktır. Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri işletmeler nezdinde fiyat listeleri ve uygulamaları titizlikle denetlenmektedir."

