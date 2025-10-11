BIST 10.720
Numan Kurtulmuş İmralı'ya mı gidecek?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı İmralı açıklamasından hemen sonra kulislerde hareketlilik başladı. TBMM ve 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş'un da İmralı ziyaretinde bulunup bulunmayacağı merak konusu oldu. Numan Kurtulmuş İmralı'ya gidecek mi?

MHP lideri Devlet Bahçeli, çözüm komisyonu üyelerinin İmralı'ya giderek terör örgütü PKK ele başı Abdullah Öcalan'ı dinlemesini önerdi, "Yüz yüze görüşme sağlamalı, mesajlar ilk ağızdan alınmalı" dedi. İmralı Heyeti'nde yer alan DEM Partili Pervin Buldan 'Öcalan- komisyon' görüşmesine dair açıklama yaptı.

Buldan katıldığı yayında, "Grubu bulunan partilerin temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyetin İmralı’ya gitmesi planlanıyor. Bize verilen bilgi bu şekilde. Grubu bulunmayan partilerden gitmek isteyen var mı bu konuda bir netlik yok." dedi.

KURTULMUŞ İMRALI'YA GİDECEK Mİ?

Buldan şu ifadeleri kullandı:

Sayın Numan Kurtulmuş’un adaya gitme ihtimali yok. Böyle bir şey hiç gündem olmadı, Öcalan da bunu ifade etmedi.

