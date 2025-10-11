Başkan Fatma Şahin'in vizyonu Gaziantep'e Avrupa ödülünü getirdi

Gaziantep, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından verilen 2025 Avrupa Ödülü’ne layık görüldü. Ödül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in vizyonuyla yürütülen sürdürülebilirlik, çevre, kültür ve dayanışma temelli çalışmalar sonucu kente kazandırıldı.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen çevre, kültür, kentsel gelişim ve sosyal dayanışma çalışmaları, kente Avrupa’nın en yüksek yerel yönetim onuru olan “Avrupa Ödülü”nü getirdi.

Ödül, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından her yıl Avrupa idealini en aktif biçimde destekleyen şehre veriliyor.

Avrupa Ödülü’nün takdim töreni, Şehitkamil Devlet Tiyatrosu’nda yapıldı. Program, 2025 yılı Avrupa Ödülü’nün kazanılmasına katkı sağlayan çalışmaları anlatan kısa video gösterimiyle başladı. Videoda Gaziantep’in çevre yatırımları, tarihi mirası, kültürel projeleri ve altyapı çalışmaları tanıtıldı.

BAŞKAN ŞAHİN: “BU ÖDÜL, KARDEŞLİĞİN VE DAYANIŞMANIN SEMBOLÜDÜR”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından verilen 2025 Avrupa Ödülü Takdim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Gaziantep’in kardeşlik ve dayanışma anlayışıyla bu büyük başarıya ulaştığını söyledi.

Şahin, Gaziantep’in uzun soluklu bir çalışmanın sonunda Avrupa Ödülü’ne layık görüldüğünü belirterek, “Bu ödül, kardeşliğin, iyi günde kötü günde birlikte olmanın, dayanışmanın ödülüdür” dedi.

Gaziantep’in Avrupa ile Asya arasında bir köprü kurduğunu vurgulayan Şahin, “Bu köprü sadece taşla, bina ile kurulmaz. Bu köprü, empatiyle, kültürle, dayanışmayla kurulur. Biz kardeş şehirlerimizden çok şey öğrendik; onlardan kurumsallığı, çevreye sahip çıkmayı; onlar da bizden cömertliği, direnci, misafirperverliği öğrendi” diye konuştu.

Başkan Şahin, Avrupa Ödülü’ne giden süreci hatırlatarak, “Bu yolculuğa 11 yıl önce çıktık. Önce Avrupa Diploması’nı aldık, ardından Şeref Bayrağı’nı, sonra Şeref Plaketi’ni kazandık ve bugün en yüksek aşama olan Avrupa Ödülü’nü almak nasip oldu” ifadelerini kullandı.

Şahin konuşmasını, “Bu ödül bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Gaziantep modeli, Türkiye modeli olana kadar; kardeşliğin, dayanışmanın ve üretimin simgesi olmaya devam edeceğiz” diyerek tamamladı.

MILOŠ KONATAR: “GAZİANTEP BU ÖDÜLÜ İNSANLARIYLA HAK ETTİ”

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Avrupa Ödülü Alt Komitesi Başkanı Miloš Konatar, törende yaptığı konuşmada Gaziantep’in, insanlarının sıcaklığı, üretkenliği ve çalışkanlığıyla bu ödülü hak ettiğini belirtti.

Konatar, “Parlamenterler Meclisi adına sizleri bir kez daha kutlamak istiyorum. Kıymetli Başkan Fatma Şahin, bu ödül burada ve bunu sizler hak ettiniz. Bu ödül, yalnızca Gaziantep’in değil, tüm Türkiye halkınındır” dedi.

Kısa bir anısını paylaşan Konatar, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yıllar önce Karadağ’da yakın bir dostumla konuşuyordum. Kendisi dünyanın 150’den fazla ülkesini ziyaret etmişti. Ona, tekrar dönmek isteyeceği bir şehir olup olmadığını sordum. Bana tek kelimeyle ‘Gaziantep’ dedi. Nedenini sorduğumda ‘İnsanları için’ cevabını verdi. Bugün burada, onun ne kadar haklı olduğunu gördüm.”

Konatar, Gaziantep’in gastronomisi, tarihi ve sanatının dünya çapında tanındığını ancak bu değerlerin arkasındaki asıl gücün insanlar olduğunun altını çizdi.

“Gaziantep hakkında konuşan herkes, yemeklerinden, tarihinden, sanatından bahsediyor. Ama benim için en büyük değer, insanları. Çünkü o lezzetli yemekleri pişiren de, o sanat eserlerini ortaya çıkaran da bu güzel insanların kendisi. İyi insanlar harika işler başarır. Bu şehir de iyi insanların eseri” diye konuştu.

Konatar, iki gün boyunca şehirde yaptıkları temaslarda heyet üyelerinin de aynı duyguları paylaştığını ifade ederek, “Arkadaşlarımla birlikte şehrinizle ilgili görüşlerimizi paylaştık. Herkes aynı şeyi söyledi: ‘İyi ki buradayız.’ Gaziantep’te olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ödülü gerçekten hak ettiniz” şeklinde konuştu.

MEHMET KEMAL BOZAY: “BU ÖDÜL, TÜRKİYE’NİN AVRUPA’DAKİ YERİNİ PEKİŞTİREN BİR BAŞARIDIR”

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Mehmet Kemal Bozay, törende yaptığı konuşmada, Gaziantep’in kazandığı Avrupa Ödülü’nün Türkiye’nin Avrupa kurumlarındaki yerini güçlendiren önemli bir adım olduğuna dikkat çekti.

Gaziantep’in bu ödüle uzun soluklu ve kararlı bir süreç sonunda ulaştığını belirten Bozay, “Bu ödül, Belediye Başkanımız ve Gaziantep halkının sabırla, inatla ve istikrarla sürdürdüğü çalışmaların sonucudur. Her aşaması dikkatle değerlendirilen bu süreç, Gaziantep’in kararlılığının ve vizyonunun bir göstergesidir” diye konuştu.

Bozay, Avrupa Ödülü’nün Türkiye açısından da büyük anlam taşıdığını vurgulayarak, “Bu ödül, Türkiye’nin bir parçası olduğu Avrupa ve Avrupa kurumlarındaki yerini teyit eden, aynı zamanda daha ileriye taşıyacak bir gelişmedir” ifadelerini kullandı.

ABDÜLHAMİT GÜL: “GAZİANTEP, MERHAMET VE BİRLİK ANLAYIŞIYLA BU ÖDÜLÜ HAK ETTİ”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep’in Avrupa Ödülü’nü birlik, dayanışma ve merhamet kültürüyle kazandığını dile getirdi.

Gaziantep’in her zaman insanlık ve barışın yanında yer aldığını belirten Gül, “Gaziantep, merhametiyle, misafirperverliğiyle, hoşgörüsüyle insanlığın vicdanını temsil eden bir şehirdir. İnsan sıcaklığıyla, üretkenliğiyle ve dayanışmasıyla bu ödülü fazlasıyla hak etmiştir” diye konuştu.

Gül, Türkiye’nin diplomasi anlayışına da vurgu yaparak, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, diplomasisine merhameti ve vicdanı eklemiştir. Bu anlayışın en güçlü örneklerinden biri Gaziantep’tir. Gaziantep, insana dokunan belediyeciliği ve paylaşma kültürüyle bu ödülün en doğru adresidir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Avrupa Ödülü’nün Türkiye açısından da anlamlı bir kazanım olduğunu vurgulayan Gül, “Gaziantep’in başarısı, Türkiye’nin Avrupa’daki yerini güçlendiren bir başarıdır. Bu ödül, birliğin, kardeşliğin ve insanlığa duyulan inancın ödülüdür” diye konuştu.

FUAT OKTAY: “BU ÖDÜL FATMA ŞAHİN’İN AZMİ, GAYRETİ İLE ELDE EDİLMİŞTİR”

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve 1. Dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, törende yaptığı konuşmada, Gaziantep’in kardeşlik, dayanışma ve üretim anlayışıyla Avrupa Ödülü’nü hak ettiğini aktardı.

Oktay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ve ekibini tebrik ederek, “Gaziantep’te müthiş bir ekip var. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımız tek ses olmuş durumda. O ses kardeşlik sesi. Gaziantep bu ruhla bu ödülü fazlasıyla hak etti” dedi.

Kardeşlik ve birlik vurgusu yapan Oktay, “Bu şehir, birisi zorda olduğunda ‘ben varım’ diyen insanların şehridir. Dayanışmanın, paylaşmanın, merhametin kentidir. Gaziantep modeli, şehirlerin kalkınmasını insanı merkeze alan bir anlayışla gerçekleştiren örnek bir modeldir” diye konuştu.

Fatma Şahin’in vizyoner liderliğine değinen Oktay, “Bu ödül, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’in azmi, gayreti ve ekibinin inancıyla elde edilmiştir. Gaziantep’in başarısı Türkiye’nin başarısıdır. Bu ödül, kardeşliğin, birlikteliğin ve kalkınmanın simgesidir” şeklinde konuştu.

GAZİANTEP’E TEBRİK MESAJLARI…

Avrupa Konseyi tarafından “Avrupa Ödülü”ne layık görülen Gaziantep’e, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yanı sıra birçok ülke ve kurumdan tebrik mesajı gönderildi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, İspanya’dan Terrassa Belediye Başkanı Jordi Ballart ve Polonya’dan Lublin Belediye Başkanı Krzysztof Żuk mesajlarını Gaziantep’e iletti.

Ayrıca Avrupa Bölgeler Meclisi Genel Sekreterliği, Dünya Büyük Metropoller Birliği Genel Sekreterliği, Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler Ağı Genel Sekreterlik Ofisi ve Avrupa Şehirler Ağı Genel Sekreterliği de Gaziantep’i ödül dolayısıyla kutladı.

AVRUPA ÖDÜLÜ GAZİANTEP’E TAKDİM EDİLDİ

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Avrupa Ödülü Alt Komitesi Başkanı Miloš Konatar, Gaziantep’in çevre yatırımları, sosyal uyum projeleri, iklim değişikliğiyle mücadele politikaları ve göç sürecindeki insani duruşuyla 21. yüzyılın örnek Avrupa şehirlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

“Gaziantep, dayanıklılığı, yenilikçiliği ve insan merkezli yaklaşımıyla Avrupa’nın geleceğini şekillendiren şehirlerden biridir” dedi.

Konuşmasının sonunda, Avrupa Ödülü’nün bir madalya, bir diploma, bir sertifika ve Gaziantep’in gençlerinin Avrupa kurumlarında eğitim ve çalışma programlarına katılımını desteklemek amacıyla kullanılacak 20 bin Euro tutarında bir hibeden oluştuğunu belirtti.

Konatar, “Gaziantep artık 86 şehirden oluşan büyük bir Avrupa ailesinin parçasıdır” diyerek ödülü Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e takdim etti.

Programın sonunda Şef Cemi'i Can Deliorman’ın yönettiği Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrasının konser dinletisine geçildi.

ÖDÜL TÖRENİ ÖNCESİ BASIN MENSUPLARININ SORULARI YANITLANDI

Ödül töreni öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Avrupa Ödülü Alt Komitesi Başkanı Miloš Konatar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili, 1. Dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay basın mensuplarının sorularını yanıtladı.