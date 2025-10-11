BIST 10.720
İsrailliler, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçilere saldırdı.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütünden (BEYDER) yapılan açıklamaya göre bir grup İsrailli, sabah saatlerinde Selfit kentinin batısında yer alan Zaviye ve Rafat beldeleri arasındaki bahçelerde zeytin toplayan Filistinli çiftçileri darbetti.

Saldırgan İsrailliler ayrıca Filistinlileri arazilerinden uzaklaştırmak için gerçek mermiyle ateş açtı, bazı araçları tahrip etti.

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Ramallah kentinin doğusundaki Burka beldesinde zeytin toplayan çiftçilere de saldırdı.

Saldırıları sırasında gerçek mermiyle ateş açan İsrailliler, Filistinlileri bölgeden ayrılmaya zorlayarak hasatta kullandıkları ekipmanlarını çaldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus kentindeki Curiş beldesi ve kentin güneyindeki Akraba beldesinde zeytin toplayan çiftçilere İsrail askerlerinin koruması altında saldırarak çalışmalarını engelledi.

