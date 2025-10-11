BIST 10.720
DOLAR 41,83
EURO 48,62
ALTIN 5.404,54
HABER /  GÜNCEL

Papara soruşturması tamamlandı Ahmet Faruk Karslı'ya 28 yıl hapis cezası istendi

Papara soruşturması tamamlandı Ahmet Faruk Karslı'ya 28 yıl hapis cezası istendi

Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerine aracılık ettiği iddiasıyla soruşturma tamamlandı. İddianamede, 2 yılda 12 milyar TL yasa dışı bahis parasının Papara üzerinden aktarıldığı belirtildi. Kurucu Ahmet Faruk Karslı hakkında 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL idari para cezası istendi.

Abone ol

"Yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla el konulan ve kayyum atanan Papara Holding Anonim Şirketi soruşturması tamamlandı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığına göre; hazırlanan iddianamede, 2 yılda 12 milyar TL yasa dışı bahis parası Papara üzerinden aktarıldığı belirtildi. 

İddianamede Karslı’nın; eşine, annesine ve kardeşine 120 milyon TL, ortağı Ertuğrul Doğan’a 450 milyon TL,, Asuman Şener’e 27 milyon TL gönderdiği tespiti yer aldı. İddianamede iki gizli tanığın ifadeleri yer aldı: Gizli tanıklardan 'Ihlamur', “Yasa dışı bahis sitelerinin ödeme trafiğini Papara yönetiyor”, 'Ladin' de, “Papara, Türkiye’de gelmiş geçmiş en çok para aklayan sistem. Siber Suçlar’da görev yapan bir memur, emekli olduktan sonra Papara yöneticisi oldu'' dedi. 

''Paralar 274 banka hesabı ve kripto cüzdana aktarıldı''

İddianamede yer alan Merkez Bankası denetim raporuna göre; 2021-2023 arasında 26 bin 012 Papara hesabı yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldı. İşlem hacmi 12 milyar TL olurken, paralar 274 banka hesabı ve 5 kripto cüzdana aktarıldı.

İddianamede Papara'nın yasa dışı bahis örgütleriyle gizli bir anlaşma süreci yürüttüğü tespiti yapılarken, “Papara sistemi, yasa dışı bahis siteleriyle doğrudan entegre çalışacak şekilde kurgulandı'' değerlendirmesinde bulunuldu. 

İddianamede, Papara yöneticilerinin “yasadışı bahis, suç örgütü kurma, kara para aklama” suçlarını işlediğini belirtilerek, Karslı dahil 5 yöneticiye 28 yıla kadar, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 20 kişiye de 24 yıla kadar hapis talep edildi. İddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mansur Yavaş'tan hakkında soruşturma izni talep edilmesiyle ilgili açıklama
Mansur Yavaş'tan hakkında soruşturma izni talep edilmesiyle ilgili açıklama
TV00'den ayrılan İsmail Küçükkaya'dan açıklama
TV00'den ayrılan İsmail Küçükkaya'dan açıklama
Endonezya, Gazze'de varılan ateşkesten memnun
Endonezya, Gazze'de varılan ateşkesten memnun
MÜSİAD Başkanı Özdemir'den asgari ücet açıklaması: Gerçekleşen enflasyona büyüme payı eklenmeli
MÜSİAD Başkanı Özdemir'den asgari ücet açıklaması: Gerçekleşen enflasyona büyüme payı eklenmeli
Bakanlığa bildirme zorunluluğu geliyor! Kafe ve restoranlarda yeni dönem
Bakanlığa bildirme zorunluluğu geliyor! Kafe ve restoranlarda yeni dönem
Sivasspor'un orta saha oyuncusu Charisis, kentte en çok vergi veren 2. isim oldu
Sivasspor'un orta saha oyuncusu Charisis, kentte en çok vergi veren 2. isim oldu
İsrailliler, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırdı
İsrailliler, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırdı
Numan Kurtulmuş İmralı'ya mı gidecek?
Numan Kurtulmuş İmralı'ya mı gidecek?
Bitcoin yatırımcılarına büyük şok! Bitcoin fiyatı 24 saatte yüzde 10 azaldı
Bitcoin yatırımcılarına büyük şok! Bitcoin fiyatı 24 saatte yüzde 10 azaldı
Ordu'da tefecilik operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Ordu'da tefecilik operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Nobel Barış Ödülü'nü alan Machado ödülü ABD Başkanı Trump'a ithaf etti
Nobel Barış Ödülü'nü alan Machado ödülü ABD Başkanı Trump'a ithaf etti
Başkan Fatma Şahin'in vizyonu Gaziantep'e Avrupa ödülünü getirdi
Başkan Fatma Şahin'in vizyonu Gaziantep'e Avrupa ödülünü getirdi