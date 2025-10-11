BIST 10.720
DOLAR 41,83
EURO 48,62
ALTIN 5.404,54
HABER /  MEDYA

TV00'den ayrılan İsmail Küçükkaya'dan açıklama

TV00'den ayrılan İsmail Küçükkaya'dan açıklama

Gazeteci İsmail Küçükkaya, tv100'de başladığı programının ikinci haftasında işten çıkarılmasının ardından ilk paylaşımını yaptı

Abone ol

tv100’e transfer olan İsmail Küçükkaya, ikinci haftasında programına son verilmesinin ardından ilk mesajını paylaştı.

Kanal yönetimi, Küçükkaya ile beraber “Para Manşet” programının sunucusu Ebru Baki’yle de yollarını ayırmıştı.

Küçükkaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kısa paylaşımda, ayrılıkla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Denedim. Olmadı. Hayat böyledir. Bazen olmaz. Kimseyi suçlamıyorum. Kendimi de. Herkes iyi niyetliydi.”

Küçükkaya, paylaşımında görsel olarak da Karadağ'daki “Şairler Meydanı”ndan bir fotoğraf tercih etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Endonezya, Gazze'de varılan ateşkesten memnun
Endonezya, Gazze'de varılan ateşkesten memnun
MÜSİAD Başkanı Özdemir'den asgari ücet açıklaması: Gerçekleşen enflasyona büyüme payı eklenmeli
MÜSİAD Başkanı Özdemir'den asgari ücet açıklaması: Gerçekleşen enflasyona büyüme payı eklenmeli
Bakanlığa bildirme zorunluluğu geliyor! Kafe ve restoranlarda yeni dönem
Bakanlığa bildirme zorunluluğu geliyor! Kafe ve restoranlarda yeni dönem
Sivasspor'un orta saha oyuncusu Charisis, kentte en çok vergi veren 2. isim oldu
Sivasspor'un orta saha oyuncusu Charisis, kentte en çok vergi veren 2. isim oldu
İsrailliler, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırdı
İsrailliler, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırdı
Numan Kurtulmuş İmralı'ya mı gidecek?
Numan Kurtulmuş İmralı'ya mı gidecek?
Bitcoin yatırımcılarına büyük şok! Bitcoin fiyatı 24 saatte yüzde 10 azaldı
Bitcoin yatırımcılarına büyük şok! Bitcoin fiyatı 24 saatte yüzde 10 azaldı
Ordu'da tefecilik operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Ordu'da tefecilik operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Nobel Barış Ödülü'nü alan Machado ödülü ABD Başkanı Trump'a ithaf etti
Nobel Barış Ödülü'nü alan Machado ödülü ABD Başkanı Trump'a ithaf etti
Başkan Fatma Şahin'in vizyonu Gaziantep'e Avrupa ödülünü getirdi
Başkan Fatma Şahin'in vizyonu Gaziantep'e Avrupa ödülünü getirdi
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran bizzat Samandıra'ya gittti yıldız futbolcudan söz aldı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran bizzat Samandıra'ya gittti yıldız futbolcudan söz aldı
Bu uygulama telefonunuzda varsa hemen silin! Banka hesaplarınız tehlikede
Bu uygulama telefonunuzda varsa hemen silin! Banka hesaplarınız tehlikede