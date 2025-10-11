TV00'den ayrılan İsmail Küçükkaya'dan açıklama

Gazeteci İsmail Küçükkaya, tv100'de başladığı programının ikinci haftasında işten çıkarılmasının ardından ilk paylaşımını yaptı

tv100’e transfer olan İsmail Küçükkaya, ikinci haftasında programına son verilmesinin ardından ilk mesajını paylaştı.

Kanal yönetimi, Küçükkaya ile beraber “Para Manşet” programının sunucusu Ebru Baki’yle de yollarını ayırmıştı.

Küçükkaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kısa paylaşımda, ayrılıkla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Denedim. Olmadı. Hayat böyledir. Bazen olmaz. Kimseyi suçlamıyorum. Kendimi de. Herkes iyi niyetliydi.”

Küçükkaya, paylaşımında görsel olarak da Karadağ'daki “Şairler Meydanı”ndan bir fotoğraf tercih etti.