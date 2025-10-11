BIST 10.720
AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca "İstanbul İçin Ortak Akıl Çalıştayı" yapıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca, kentin güncel sorunlarının çözümü ve şehrin geleceğine yön verecek politikaları belirlemek amacıyla "İstanbul İçin Ortak Akıl Çalıştayı" düzenlendi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre çalıştaya milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe teşkilat yöneticileri ile AK Parti İstanbul Teşkilatının üç kademe mensupları katıldı.

Çalıştay kapsamında ilk aşamada kente dair mevcut sorunlar tespit edildi, ikinci aşamada çözüm önerileri tartışıldı.

Toplantılarda şehir ekonomisi, dijital dönüşüm, adalet, toplum politikaları, göç ve toplumsal uyum, gençlik politikaları, kültür-sanat ve teşkilat yapılanması gibi başlıklar ele alındı.

"Bu çalıştaydan elde edeceğimiz veriler, İstanbul'un geleceğine dair vizyonumuzu ortaya koyacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, çalıştayların çok verimli geçtiğini belirtti.

Özdemir, "Aynı zamanda akademisyenlerimizin, bilim insanlarımızın ve sivil toplum temsilcilerimizin katılımıyla farklı bir mekanda bir çalıştay daha yürütüyoruz. Bu buluşmalar, hem partimizin gelecek vizyonunu hem de İstanbul'un yarınlarını şekillendirmek açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Çalıştayda birçok konuda kapsamlı değerlendirmelerin yapıldığına dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Biz, İstanbul'da sadece yapılmayanları değil aynı zamanda çözüm önerilerini de masaya yatırıyoruz. Bu çalıştaydan elde edeceğimiz veriler, İstanbul'un geleceğine dair vizyonumuzu ortaya koyacak. Bilim insanlarının katkılarıyla sahadan topladığımız verileri birleştirerek İstanbul'u teknik ve bilimsel esaslara uygun şekilde yönetme sürecini başlatıyoruz."

