İstanbul'a sağanak ve fırtına uyarısı! Ukrayna'dan geliyor...

Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin cumartesi günü Ukrayna kaynaklı soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak.

Türkiye, cumartesi günü Ukrayna’dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, dalganın ilk etkisi Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde hissedilecek ve bu bölgelerde yağmurla birlikte tam bir sonbahar havası yaşanacak.

Tahminlere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir ve Ordu çevrelerinde yağmur ve sağanak, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. 

