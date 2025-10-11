BIST 10.720
DOLAR 41,83
EURO 48,62
ALTIN 5.404,54
HABER /  GÜNCEL  /  HAVA DURUMU

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'in doğusu batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor.

Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'in doğusunda (Antalya Körfezi) ise rüzgarın, yarın, ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken "ünlü" paylaşımı
MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken "ünlü" paylaşımı
İsrail'in alıkoyduğu AP Milletvekili Camara yarın Ürdün'e gönderilecek
İsrail'in alıkoyduğu AP Milletvekili Camara yarın Ürdün'e gönderilecek
Pasaport kontrolüne son! Avrupa'ya girişte yeni dönem
Pasaport kontrolüne son! Avrupa'ya girişte yeni dönem
Papara soruşturması tamamlandı Ahmet Faruk Karslı'ya 28 yıl hapis cezası istendi
Papara soruşturması tamamlandı Ahmet Faruk Karslı'ya 28 yıl hapis cezası istendi
Mansur Yavaş'tan hakkında soruşturma izni talep edilmesiyle ilgili açıklama
Mansur Yavaş'tan hakkında soruşturma izni talep edilmesiyle ilgili açıklama
TV00'den ayrılan İsmail Küçükkaya'dan açıklama
TV00'den ayrılan İsmail Küçükkaya'dan açıklama
Endonezya, Gazze'de varılan ateşkesten memnun
Endonezya, Gazze'de varılan ateşkesten memnun
MÜSİAD Başkanı Özdemir'den asgari ücet açıklaması: Gerçekleşen enflasyona büyüme payı eklenmeli
MÜSİAD Başkanı Özdemir'den asgari ücet açıklaması: Gerçekleşen enflasyona büyüme payı eklenmeli
Bakanlığa bildirme zorunluluğu geliyor! Kafe ve restoranlarda yeni dönem
Bakanlığa bildirme zorunluluğu geliyor! Kafe ve restoranlarda yeni dönem
Sivasspor'un orta saha oyuncusu Charisis, kentte en çok vergi veren 2. isim oldu
Sivasspor'un orta saha oyuncusu Charisis, kentte en çok vergi veren 2. isim oldu
İsrailliler, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırdı
İsrailliler, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırdı