Sabahat Akkiraz'ın cemevi paylaşımı olay oldu MHP'den yanıt geldi

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, MHP lideri Bahçeli'nin hibe ettiği Hacıbektaş'taki arsaya inşa edilen cemevi külliyesiyle ilgili eski CHP milletvekili sanatçı Sabahat Akkiraz'ın sözlerine tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Horasan Erenleri Dernekler Federasyonuna hibe edilen, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki arsaya yapılan Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi, bugün törenle açılıyor.

Cemevine ilişkin CHP'li eski milletvekili ve türkücü Sabahat Akkiraz'ın açıklamaları tartışma başlattı.

"Alevilik sizin saçma siyasetlerinizden çok daha büyüktür"

Akkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hacıbektaş’ta açılacak cemevi için neden bir kaç söz etmiyorsun diyorlar; Edeyim! Maraş katliamında camlara çizilen sembollerin aynısını cemevine bayrak diye asanlarla benim işim olmaz! Alevi halkının da işi olmaz! Zülfikar eline alınca kendisini Hz Ali sanmak ne kadar zavallıcaysa Cemevi açınca geçmişi unuttulacağının düşünülmesi de o kadar zavallıca! Bu terör örgütü bayraklarıyla açılan cemevleri için de geçerli. Alevilik sizin saçma siyasetlerinizden çok daha büyüktür." dedi.

Akkiraz'ın açıklamalarına yanıt gecikmedi. MHP MYK Üyesi ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut, sosyal medya hesasından yaptığı açıklamasında 1978’de yaşanan Maraş olaylarına da değinen Bulut, “Maraş’ta yaşananlara her kim sebebiyet vermişse Allah belasını versin” dedi.

Türkeş'in Maraş dosyası

Olaylardan aylar önce dönemin MHP Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ü ziyaret ederek “Maraş’ta tedbir alınması gerektiğini, aksi takdirde büyük provokasyonların yaşanabileceğini” ifade ettiğini hatırlattı.

Bulut, Alparslan Türkeş’in bu görüşmede Cumhurbaşkanı’na sunduğu dosyanın hâlâ Cumhurbaşkanlığı arşivinde kayıtlı bulunduğunu da belirtti.

"Siyasi dinazordan başkası değildir"

Bulut açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sabahat AKKİRAZ zavallı bir siyasi dinazordan başkası değildir. Aleviliğin ‘barış dilinden’ zerre nasibini almamış bir düşkündür. Nefreti, topluma tohumlamayı ve KİN siyasetini kurumsallaştırmayı marifet zanneden hastalıklı acziyetin tipik bir örneği, aciz bir ideolojik hastadır. Öncelikle; Maraş’ta yaşananlara her kim sebebiyet vermişse ALLAH belasını versin. Maraş’ta bu menfur olaylar çıkmadan aylar önce MHP Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ü ziyaret ederek “Maraş’ta tedbir alınmasını ve aksi taktirde büyük provokasyonlar” gerçekleşebileceğini ifade ettiğini de biz dile getirelim.

Bu konuda cumhurbaşkanına sunduğu dosyanın halen cumhurbaşkanlığı arşivinde kayıtlı bulunduğunu da bilmenizi isterim. Ayrıca bu alçak kardeş kavgasını tetiklemek adına ABD Büyükelçiliği katibi Robert A.Peck’in bölgede neler çevirdiğini, devrimci görünümlü istihbarat aparatı Garbis Altınyan’ın bölgede ne gibi saha çalışmaları yaparak çatışmanın şartlarını oluşturduğunu zahmet edip Sabahat Akkiraz okumasa da, konunun meraklıları okuyacaktır.

Bu ideolojik dinazor, küresel emperyalizmin uzun uğraşlarla bu coğrafyada tohumlamaya gayret ettiği kardeş kavgasının onlarca ‘taşıyıcı kolonundan’ bir tanesi ve nefretten beslenen, bunu da ALEVİLİK maskesiyle perdeleyen siyasi bir simsar ve işbirlikçidir. Sanatçı kimliğiyle değil siyasi simsarlığı, provokatör kişiliği, iflah olmaz faşistliği ve halk düşmanlığıyla hatırlanmalıdır."