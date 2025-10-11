Ekrem İmamoğlu İsrail destekçisi Maschado'yu kutladı Barış Yarkadaş: Vay partimizin haline

Ekrem İmamoğlu'nun İsrail destekçisi Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen ve ülkesine yabancı müdahale isteyen Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado'yu kutlamasına CHP'li eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, tepki göstererek, "CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen İmamoğlu bunlardan habersizse vay partimizin haline…" dedi.

Yolsuzluk soruşturmasından tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado'yu kutlaması tartışma başlattı.

İmamoğlu, yaptığı paylaşımda "Venezuela’da demokrasi ve özgürlük mücadelesi verenlerin bu onurlu başarısı, sadece Latin Amerika için değil, otoriter rejimlerin gölgesinde yaşayan tüm halklar için ilham vericidir." dedi.

İmamoğlu'nun eleştiri konusu olan paylaşımına tepki CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş'tan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yarkadaş, şu ifadelere yer verdi:

CHP’ye ve Ekrem İmamoğlu’na bu kötülüğü kim yapıyor? Nobel Barış Ödülü’nü alan Machado, bir siyonist aşığı.. İsrail’in katliamlarını savunuyor. Trump destekçisi… Machado, ödülünü Trump’a ithaf ediyor. Yetmiyor; ülkesine ABD’nin askeri müdahale yapması ve iktidarı değiştirmesini istiyor. Ülkesinin tüm kaynaklarının emperyalizme peşkeş çekilmesi için aşağılıkça bir politika izliyor. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen İmamoğlu bunlardan habersizse vay partimizin haline… Yok bunları bilip de yazıyorsa o zaman vay hepimizin haline…

Nobel ödülü verilen Machado'nun yakın tarihteki açıklamaları ve aldığı ödülü ABD Başkanı Trump'a ithaf etmesi eleştiri konusu olmuştu.

Nöbel ödülünü Trump'a ithaf etmişti

ABD merkezli X sosyal medya platformunda açıklama yapan Machado, ödülün, Venezuelalıların mücadelesini onurlandırdığını belirtti.

Trump'a ve ABD halkına, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde başlıca müttefikleri olarak güvendiklerini vurgulayan Machado, "Bu ödülü, acı çeken Venezuela halkına ve davamıza verdiği kararlı destek için Trump'a ithaf ediyorum." ifadesini kullandı.

Machado İsrail'e verdiği destekle biliniyor

Nobel Barış Komitesi'nin söz konusu kararını eleştirenler, Machado'nun İsrail ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud partisine destek verdiğini ifade eden eski paylaşımlarını hatırlattı.

Machado'nun paylaşımları arasında “Venezuela'nın mücadelesi İsrail'in mücadelesidir” diye yazdığı bir paylaşım da bulunuyor. Venezuela muhalefet lideri ayrıca İsrail'i “özgürlüğün gerçek müttefiki” olarak nitelendiriyor.

Öte yandan Machado, 2024'teki seçim kampanyası sırasında iktidara gelirse Venezuela Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağına dair söz vermişti.

Yabancı güçleri ülkesine müdahaleye çağırmıştı

Machado, ayrıca ülkesindeki Nicolas Maduro hükûmetini devirmek için yabancı müdahale çağrısında bulunmuştu.