BIST 10.720
DOLAR 41,83
EURO 48,62
ALTIN 5.404,54
HABER /  SPOR

Okan Buruk bu sefer gözünü Alex'in öğrencisine dikti!

Okan Buruk bu sefer gözünü Alex'in öğrencisine dikti!

Galatasaray, ocak ayında savunma hattını güçlendirmek için PSG'nin genç yıldızı Lucas Beraldo'yu gündemine aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle istediği Brezilyalı stoper, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın Sao Paulo'daki eski öğrencisi olarak dikkat çekiyor.

Abone ol

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, devre arası transfer dönemi için planlamalara başladı. Sarı-kırmızılı ekip, savunma hattını güçlendirmek amacıyla yeni bir stoper transferi üzerinde çalışıyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif olabilecek, güçlü ve top tekniği yüksek bir savunmacı istediği öğrenildi.

Okan Buruk bu sefer gözünü Alex'in öğrencisine dikti! - Resim: 0

PSG'DEN LUCAS BERALDO RADARDA

Galatasaray'ın hedefindeki isim ise Fransa Ligue 1 devi PSG'nin genç savunmacısı Lucas Beraldo. 20 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Okan Buruk'un profil olarak tam aradığı oyuncu konumunda.

Galatasaray yönetiminin, ocak ayında PSG ile temasa geçerek satın alma opsiyonlu kiralık transfer teklifi yapmayı planladığı belirtildi. Beraldo'nun, bu sezon PSG'de sadece 5 lig maçında forma giymesi nedeniyle daha fazla oynayabileceği bir takıma sıcak baktığı ifade edildi.

ALEX DE SOUZA'NIN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Lucas Beraldo, futbol kariyerinde dikkat çekici bir geçmişe sahip. Brezilyalı stoper, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın Sao Paulo döneminde öğrencisi olmuştu. Alex yönetiminde 13 maçta görev yapan Beraldo, bu süreçte 2 gol atarak dikkat çekmişti. PSG'ye 2024 yılının ocak ayında transfer olan genç futbolcu, kısa sürede iki Fransa Ligue 1, iki Fransa Kupası, iki Fransa Süper Kupası zaferi yaşadı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası'nda da şampiyonluk sevinci tattı.

BURUK'UN TRANSFER LİSTESİNDE İLK SIRADA

Okan Buruk'un öncelikli transfer hedefleri arasında yer alan Lucas Beraldo için Galatasaray yönetiminin yoğun bir görüşme trafiğine girmesi bekleniyor. Beraldo'nun transferi gerçekleşirse, sarı-kırmızılıların savunma hattında yeni bir Brezilyalı dönem başlayabilir.

ÖNCEKİ HABERLER
Dilara Erkal'dan babasının babası doğum gününde duygulandıran paylaşım
Dilara Erkal'dan babasının babası doğum gününde duygulandıran paylaşım
Ekrem İmamoğlu İsrail destekçisi Maschado'yu kutladı Barış Yarkadaş: Vay partimizin haline
Ekrem İmamoğlu İsrail destekçisi Maschado'yu kutladı Barış Yarkadaş: Vay partimizin haline
Erdoğan'ın "Reis bizi Gazze'ye götür" sloganlarına verdiği yanıt salonu coşturdu
Erdoğan'ın "Reis bizi Gazze'ye götür" sloganlarına verdiği yanıt salonu coşturdu
AK Partili Kürşad Zorlu'dan Özgür Özel'e tepki: Hazin bir durum
AK Partili Kürşad Zorlu'dan Özgür Özel'e tepki: Hazin bir durum
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Songül Öden yazar oldu! İlk kitabı çıkıyor...
Songül Öden yazar oldu! İlk kitabı çıkıyor...
Tony Blair'ın çocuk istismarcısı fuhuş taciri Jeffrey Epsein ile görüştüğü ortaya çıktı
Tony Blair'ın çocuk istismarcısı fuhuş taciri Jeffrey Epsein ile görüştüğü ortaya çıktı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca "İstanbul İçin Ortak Akıl Çalıştayı" yapıldı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca "İstanbul İçin Ortak Akıl Çalıştayı" yapıldı
İstanbul'a sağanak ve fırtına uyarısı! Ukrayna'dan geliyor...
İstanbul'a sağanak ve fırtına uyarısı! Ukrayna'dan geliyor...
Sabahat Akkiraz'ın cemevi paylaşımı olay oldu MHP'den yanıt geldi
Sabahat Akkiraz'ın cemevi paylaşımı olay oldu MHP'den yanıt geldi
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı