Okan Buruk bu sefer gözünü Alex'in öğrencisine dikti!

Galatasaray, ocak ayında savunma hattını güçlendirmek için PSG'nin genç yıldızı Lucas Beraldo'yu gündemine aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle istediği Brezilyalı stoper, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın Sao Paulo'daki eski öğrencisi olarak dikkat çekiyor.

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, devre arası transfer dönemi için planlamalara başladı. Sarı-kırmızılı ekip, savunma hattını güçlendirmek amacıyla yeni bir stoper transferi üzerinde çalışıyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif olabilecek, güçlü ve top tekniği yüksek bir savunmacı istediği öğrenildi.

PSG'DEN LUCAS BERALDO RADARDA

Galatasaray'ın hedefindeki isim ise Fransa Ligue 1 devi PSG'nin genç savunmacısı Lucas Beraldo. 20 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Okan Buruk'un profil olarak tam aradığı oyuncu konumunda.

Galatasaray yönetiminin, ocak ayında PSG ile temasa geçerek satın alma opsiyonlu kiralık transfer teklifi yapmayı planladığı belirtildi. Beraldo'nun, bu sezon PSG'de sadece 5 lig maçında forma giymesi nedeniyle daha fazla oynayabileceği bir takıma sıcak baktığı ifade edildi.

ALEX DE SOUZA'NIN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Lucas Beraldo, futbol kariyerinde dikkat çekici bir geçmişe sahip. Brezilyalı stoper, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın Sao Paulo döneminde öğrencisi olmuştu. Alex yönetiminde 13 maçta görev yapan Beraldo, bu süreçte 2 gol atarak dikkat çekmişti. PSG'ye 2024 yılının ocak ayında transfer olan genç futbolcu, kısa sürede iki Fransa Ligue 1, iki Fransa Kupası, iki Fransa Süper Kupası zaferi yaşadı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası'nda da şampiyonluk sevinci tattı.

BURUK'UN TRANSFER LİSTESİNDE İLK SIRADA

Okan Buruk'un öncelikli transfer hedefleri arasında yer alan Lucas Beraldo için Galatasaray yönetiminin yoğun bir görüşme trafiğine girmesi bekleniyor. Beraldo'nun transferi gerçekleşirse, sarı-kırmızılıların savunma hattında yeni bir Brezilyalı dönem başlayabilir.